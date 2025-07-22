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Головна Мобілізація Чи позбавляє "другий паспорт" мобілізації — юристка відповіла

Чи позбавляє "другий паспорт" мобілізації — юристка відповіла

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 04:30
Юрист дала чітку відповідь на питання, чи позбавляє подвійне громадянство обов'язку захищати Україну
Перевірка паспорта на кордоні. Ілюстративне фото: УНІАН

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Проте у військовозобов'язаних, що мають декілька паспортів, відразу виникло питання щодо їхньої можливої мобілізації.

Колеги з Фактів попросили роз'яснити ситуацію в адвокатки Марини Івіної.

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Юристка пояснила, що особи, які мають громадянство України та одночасно набули громадянство іншої держави, підлягають мобілізації на загальних підставах. Відповідно до статті 4 Конституції України, в Україні діє принцип єдиного громадянства.

Це означає, що в правових відносинах з Україною особа визнається лише громадянином України, навіть якщо вона має інше громадянство. Адвокатка наголошує: "Наявність іноземного паспорта не впливає на обов'язок служби в армії та не звільняє від мобілізації".

Марина Івіна нагадала, що Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачено, що всі військовозобов'язані громадяни України, незалежно від наявності іншого громадянства, можуть бути мобілізовані, якщо не мають відстрочки чи не визнані непридатними до служби.

Таким чином, мобілізація осіб з подвійним громадянством є цілком законною.

"Якщо така особа не пройшла процедуру припинення українського громадянства шляхом подання заяви, схвалення її Президентом України та видання відповідного Указу, то вона зберігає статус громадянина України", — зазначає Марина Івіна.

Тож, немає сенсу перед ТЦК розмахувати другим паспортом. Якщо людина є в базах ТЦК, адже вона громадянин України, то її можуть мобілізувати на загальних підставах.

Нагадаємо, що юристи пояснили, чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати за кордон у відпустку

Раніше повідомлялось, що ТЦК мають законне право запроваджувати мобільні пункти. Це виправдано через атаки окупантів на будівлі ТЦК. 

ЗСУ громадянство мобілізація військовозобов'язані паспорт
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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