ТЦК можуть створити свої мобільні пункти через атаку РФ на будівлі ТЦК, заявив Веніславський

Армійський мікроавтобус. Ілюстративне фото: УНІАН

Згідно з українським законодавством нічого не заважає ТЦК створювати свої мобільні пункти з мобілізації громадян. Такі мобільні ТЦК можуть бути легітимно сформовані на рівні підзаконних актів, прийнятих Кабінетом Міністрів або командуванням Збройних Сил України.

Про це заявив на брифінгу член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Веніславського, все через посилення російських атак на стаціонарні установи ТЦК та СП. Нардеп каже, що закон не визначає чітко фіксованих місць розташування ТЦК.

"Диджиталізація, перенесення питань в цифровий режим суттєво полегшує діяльність, мобільність ТЦК. А сучасні технології дозволяють забезпечити й комп'ютерним зв'язком, і доступом до баз, тому я в цьому проблем не бачу, але це рішення командування, ВРУ до цього ніякого відношення не має", — заявив Веніславський.

Він зазначив, що Верховна Рада не має прямого відношення до цього питання, оскільки рішення про створення мобільних ТЦК належить до компетенції військового командування.

Веніславський підкреслив, що атаки росіян на ТЦК є елементом гібридної війни, спрямованої на залякування громадян та створення враження небезпечності перебування в цих пунктах.

Нагадаємо, що юристи пояснили, чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати за кордон у відпустку. Як відомо, під час воєнного стану та мобілізації в країні для громадян віком 18-60 років діє обмеження на перетин кордону.

Також раніше Денис Шмигаль прокоментував випадки примусової мобілізації.