Юрист дала четкий ответ на вопрос, лишает ли двойное гражданство обязанности защищать Украину

Проверка паспорта на границе. Иллюстративное фото: УНИАН

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Однако у военнообязанных, имеющих несколько паспортов, сразу возник вопрос об их возможной мобилизации.

Коллеги из Фактов попросили разъяснить ситуацию у адвоката Марины Ивиной.

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Мобилизуют ли владельцев нескольких гражданств

Юрист объяснила, что лица, имеющие гражданство Украины и одновременно получившие гражданство другого государства, подлежат мобилизации на общих основаниях. В соответствии со статьей 4 Конституции Украины, в Украине действует принцип единого гражданства.

Это означает, что в правовых отношениях с Украиной лицо признается только гражданином Украины, даже если оно имеет другое гражданство. Адвокат отмечает: "Наличие иностранного паспорта не влияет на обязанность службы в армии и не освобождает от мобилизации".

Марина Ивина напомнила, что Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено, что все военнообязанные граждане Украины, независимо от наличия другого гражданства, могут быть мобилизованы, если не имеют отсрочки или не признаны непригодными к службе.

Таким образом, мобилизация лиц с двойным гражданством является вполне законной.

"Если такое лицо не прошло процедуру прекращения украинского гражданства путем подачи заявления, одобрения его Президентом Украины и издания соответствующего Указа, то оно сохраняет статус гражданина Украины", — отмечает Марина Ивина.

Поэтому, нет смысла перед ТЦК размахивать вторым паспортом. Если человек есть в базах ТЦК, ведь он гражданин Украины, то его могут мобилизовать на общих основаниях.

Напомним, что юристы объяснили, могут ли забронированные мужчины выезжать за границу в отпуск.

Ранее сообщалось, что ТЦК имеют законное право вводить мобильные пункты. Это оправдано из-за атак оккупантов на здания ТЦК.