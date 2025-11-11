Відео
Україна
Чи реальна "мобілізація до останнього українця" — думка експерта

Чи реальна "мобілізація до останнього українця" — думка експерта

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 01:30
Оновлено: 00:43
На думку експерта тотальна мобілізація всіх чоловіків неможлива — пояснив всі ризики
Мобілізовані українці. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Після чергового продовження воєнного стану та мобілізації, цього разу аж до лютого 2026 року, в українському суспільстві знову поновилися дискусії про можливу "повну мобілізацію". Військові експерти визнають, що наразі такий сценарій є суто теоретичним, оскільки може паралізувати економіку та не вирішить усіх проблем на фронті.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак.

Які головні перепони для тотальної мобілізації

За словами Івана Ступака, будь-яке значне розширення мобілізації має свої ризики. Якщо мобілізувати, наприклад, всіх аграріїв, то зерно просто ніхто не збере, експорт зупиниться, валюти не буде. 

Водночас колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов нагадує, що призвати людей — це лише частина справи, повідомляє портал Знай.UA. Мобілізація не може проводитися заради самої мобілізації. Нових бійців необхідно забезпечити амуніцією, технікою та місцем для розміщення.

"Якщо навіть поставити всю Україну під рушницю, це не вирішить усіх проблем. Без ресурсів — жодна мобілізація не допоможе", — наголошує експерт.

Отже, повна мобілізація наразі виглядає радше теоретичним сценарієм, ніж реальною перспективою, оскільки економіка і тилові сфери не витримають повного "вимивання" робочих рук.

На противагу цьому, Іван Ступак додає, що альтернативою є активізація системи рекрутингу в Україні:

"Конкретних цифр ніхто не називає, але процес іде. Якщо вкласти у це ресурс, буде результат. Це альтернатива "бусифікації" — коли людей силою тягнуть у військкомат. Рекрутинг — ефективніший, бо люди самі йдуть, мотивовані".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
