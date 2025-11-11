По мнению эксперта тотальная мобилизация всех мужчин невозможна — объяснил все риски

Мобилизованные украинцы. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

После очередного продления военного положения и мобилизации, на этот раз до февраля 2026 года, в украинском обществе снова возобновились дискуссии о возможной "полной мобилизации". Военные эксперты признают, что сейчас такой сценарий является чисто теоретическим, поскольку может парализовать экономику и не решит всех проблем на фронте.

Об этом в интервью ТСН заявил бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак.

Какие главные преграды для тотальной мобилизации

По словам Ивана Ступака, любое значительное расширение мобилизации имеет свои риски. Если мобилизовать, например, всех аграриев, то зерно просто никто не соберет, экспорт остановится, валюты не будет.

В то же время бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев напоминает, что призвать людей - это лишь часть дела, сообщает портал Знай.UA. Мобилизация не может проводиться ради самой мобилизации. Новых бойцов необходимо обеспечить амуницией, техникой и местом для размещения.

"Если даже поставить всю Украину под ружье, это не решит всех проблем. Без ресурсов — ни одна мобилизация не поможет", — отмечает эксперт.

Итак, полная мобилизация пока выглядит скорее теоретическим сценарием, чем реальной перспективой, поскольку экономика и тыловые сферы не выдержат полного "вымывания" рабочих рук.

В противовес этому, Иван Ступак добавляет, что альтернативой является активизация системы рекрутинга в Украине:

"Конкретных цифр никто не называет, но процесс идет. Если вложить в это ресурс, будет результат. Это альтернатива "бусификации" — когда людей силой тянут в военкомат. Рекрутинг — эффективнее, потому что люди сами идут, мотивированные".

