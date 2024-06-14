Контракт із ЗСУ — чи є можливість укласти, якщо вже явився до ТЦК за повісткою

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані чоловіки повинні оновити військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Після таким особам можуть приходити виклики на військово-лікарську комісію, а в разі визнання придатними — мобілізаційні розпорядження, якщо нема броні або відстрочки. Мобілізованих осіб направлятимуть до військових частин, які потребують доукомплектування.

Відповідно багато громадян задумуються, чи можливо підписати контракт із ЗСУ, обравши місце служби, якщо вже прийшов до ТЦК за повісткою або ж краще не чекати та одразу ставати добровольцем. На це питання відповіли представники ТЦК та СП у коментарі виданню "Коротко про".

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Працівники територіального центру наголосили, що головна перевага контракту — вільний вибір місця служби, якщо сходяться бажання і запит. Після навчального центру контрактники відбувають до військової частини за домовленою спеціальністю. Мобілізовані такої переваги не мають.

У ТЦК зазначили, що між терцентрами та рекрутерами є конкуренція. У кожного стоять окремі плани, але у ТЦК та СП набагато більші.

"Тому якщо ви не встигли дійти остаточної згоди з якоюсь військовою частиною, вибору вакансій вам не запропонують. Максимум - можуть дати п’ять днів на оформлення рекомендаційного листа від в/ч", — пояснює працівник одного з київських ТЦК.

Отже, якщо військовозобов'язана особа не хоче "грати в лотерею", а має бажання принести користь війську й долучитися за конкретною спеціальністю, то краще не зволікати.

Вакансії можна шукати:

Крім цього можна дзвонити безпосередньо у конкретні військові частини. Також багато бригад мають свої сторінки у соцмережах, з ними також можна зв'язатися та поцікавитися про наявність вакансій.

Раніше ми писали, чи дають українцям повістки в рекрутингових центрах.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли військовозобов'язаний чоловік може проігнорувати повістку, видану ТЦК.

Також ми інформували, коли ч оловіків до 25 років можуть призвати до лав ЗСУ.