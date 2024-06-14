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У Міноборони відповіли, чи дають повістки в рекрутингових центрах

14 червня 2024 14:06
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
В рекрутингових центрах не дають повістки — Міноборони
Рекрутинговий центр. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

В рекрутингових центрах не дають повістки. Людині не треба боятися, що вона прийде поцікавитися про вакансію і її кудись заберуть.

Про це розповів в ефірі Київ24 речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у п’ятницю, 14 червня.

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Як дізнатись про вакансії у рекрутинговому центрі

За словами Лазуткіна, людині не слід боятися, що її одразу "запакують", якщо вона прийде поцікавитися про вакансію.

Він додав, що база всіх вакансій у війську — об’єднана. Можна прийти у рекрутинговий центр і поговорити з фахівцем, який може надати пораду, розповісти деталі щодо підрозділів та де є вакансії.

Також це можна робити на онлайн-платформах. Там є опис вакансії, вимоги до претендента, сума, яку можна заробляти.

"Тут поєднання і баланс. Зараз багато онлайн-платформ долучилися. Так чи інакше, спілкування у рекрутинговому центрі може розкрити більше інформації. В рекрутингових центрах не дають повістку. Людині не треба боятися, що вона прийде і її кудись заберуть. Вона дізнається, поцікавиться і розповість про себе. Відповідно до її фаху, їй нададуть пропозицію", — розповів речник Міноборони.

Нагадаємо, у Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Свої вчинки вони пояснюють тим, що так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська, і покласти край свавіллю ТЦК СП.

Раніше Міноборони України спільно з проєктом Victory Drones запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА

Також нещодавно уряд затвердив положення про центри рекрутингуЗбройних сил України, які відтепер утворюються за рішенням Олександра Сирського.

 

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