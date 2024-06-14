Контракт с ВСУ — есть ли возможность заключить, если уже явился в ТЦК по повестке

Реально ли подписать контракт с ВСУ, если пришел в ТЦК по повестке
Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные мужчины должны обновить военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Затем таким лицам могут приходить вызовы на военно-врачебную комиссию, а в случае признания пригодными — мобилизационные распоряжения, если нет брони или отсрочки. Мобилизированных лиц будут направлять в воинские части, которые требуют доукомплектования.
Соответственно многие граждане задумываются, возможно ли подписать контракт с ВСУ, выбрав место службы, если уже пришел в ТЦК по повестке или лучше не ждать и сразу становиться добровольцем. На этот вопрос ответили представители ТЦК и СП в комментарии "Коротко про".
Сотрудники территориального центра подчеркнули, что главное преимущество контракта — свободный выбор места службы, если сходятся желания и запросы. После учебного центра контрактники отбывают в воинскую часть по договорной специальности. Мобилизированные такого преимущества не имеют.
В ТЦК отметили, что между терцентрами и рекрутерами есть конкуренция. У каждого стоят отдельные планы, но у ТЦК и СП гораздо больше.
"Поэтому если вы не успели прийти к окончательному согласию с какой-то воинской частью, выбор вакансий вам не предложат. Максимум — могут дать пять дней на оформление рекомендательного письма от в/ч", — объясняет работник одного из киевских ТЦК
Следовательно, если военнообязанное лицо не хочет "играть в лотерею", а хочет принести пользу войску и присоединиться по конкретной специальности, то лучше не медлить.
Вакансии можно искать:
- в Центре рекрутинга украинской армии;
- на сайте Lobby X ;
- на портале Work.ua и других платформах;
Кроме этого, можно звонить непосредственно в конкретные воинские части. Также многие бригады имеют свои страницы в соцсетях, с ними можно связаться и поинтересоваться о наличии вакансий.
Ранее мы писали, дают ли украинцам повестки в рекрутинговых центрах.
Напомним, мы сообщали, когда военнообязанный мужчина может проигнорировать повестку, выданную ТЦК.
Также мы информировали, когда мужчин до 25 лет могут призвать в ряды ВСУ.
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