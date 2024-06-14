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Реально ли подписать контракт с ВСУ, если пришел в ТЦК по повестке

14 июня 2024 18:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Контракт с ВСУ — есть ли возможность заключить, если уже явился в ТЦК по повестке
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные мужчины должны обновить военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Затем таким лицам могут приходить вызовы на военно-врачебную комиссию, а в случае признания пригодными — мобилизационные распоряжения, если нет брони или отсрочки. Мобилизированных лиц будут направлять в воинские части, которые требуют доукомплектования.

Соответственно многие граждане задумываются, возможно ли подписать контракт с ВСУ, выбрав место службы, если уже пришел в ТЦК по повестке или лучше не ждать и сразу становиться добровольцем. На этот вопрос ответили представители ТЦК и СП в комментарии "Коротко про".

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Сотрудники территориального центра подчеркнули, что главное преимущество контракта — свободный выбор места службы, если сходятся желания и запросы. После учебного центра контрактники отбывают в воинскую часть по договорной специальности. Мобилизированные такого преимущества не имеют.

В ТЦК отметили, что между терцентрами и рекрутерами есть конкуренция. У каждого стоят отдельные планы, но у ТЦК и СП гораздо больше.

"Поэтому если вы не успели прийти к окончательному согласию с какой-то воинской частью, выбор вакансий вам не предложат. Максимум — могут дать пять дней на оформление рекомендательного письма от в/ч", — объясняет работник одного из киевских ТЦК

Следовательно, если военнообязанное лицо не хочет "играть в лотерею", а хочет принести пользу войску и присоединиться по конкретной специальности, то лучше не медлить.

Вакансии можно искать:

Кроме этого, можно звонить непосредственно в конкретные воинские части. Также многие бригады имеют свои страницы в соцсетях, с ними можно связаться и поинтересоваться о наличии вакансий.

Ранее мы писали, дают ли украинцам повестки в рекрутинговых центрах.

Напомним, мы сообщали, когда военнообязанный мужчина может проигнорировать повестку, выданную ТЦК.

Также мы информировали, когда мужчин до 25 лет могут призвать в ряды ВСУ.

ТЦК и СП
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