Чи можна оштрафувати військовозобов'язаного за кордоном — коментар Міноборони

Прикордонниця перевіряє документи в чоловіка. Фото: "Львівський портал"

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно із законом, до 16 липня усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мали оновити свої військово-облікові дані. Ті, хто перебуває за межами України могли це зробити через сервіс "Резерв+". Що, за даними Міністерства оборони України, і зробили 75 тис. чоловіків за кордоном. Також в Міноборони розповіли, чи чекає покарання на тих, хто проігнорував вимогу закону.

Про це розповів спікер Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

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За даними Міноборони, 75 тис. українців, які перебувають за кордоном, оновили свої дані. На думку Дмитра Лазуткіна, це замало — число могло б бути й більше.

Як зазначили у відомстві, чоловіки, які мешкають за кордоном, залишаються громадянами України, тому на них також розповсюджується дія закону.

"Через виконавчу службу можуть бути заблоковані їхні рахунки, наприклад Також постанова може прийти на їхнє місце реєстрації, на те місце, яке є в державних реєстрах. Тобто це не означає, що вони за кордоном знаходяться абсолютно поза зоною дії закону і жодна відповідальність їх не торкнеться", — заявив Лазуткін.

Нагадаємо, що в Україні закінчився термін для оновлення даних, який за законом надавали для всіх військовозобов'язаних. Понад три мільйони українців оновили дані через застосунок "Резерв+".

Додамо, експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зазначив, що у законодавстві України зазначено про функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, проте нічого немає про додаток "Резерв+".

Як ми раніше писали, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський завив, що без мобілізації він не зможе створити нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки Росія нарощує свої сухопутні війська. Враховуючи ситуацію, він закликав зокрема українців за кордоном віддати свій конституційний обов'язок.