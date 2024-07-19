Оновлення даних в Резерв+ - Кабмін не узаконив додаток

Оновлення даних через застосунок. Фото: УНІАН

В Україні закінчився термін для оновлення даних, який за законом надавали для всіх військовозобов'язаних. Понад три мільйони українців оновили дані через застосунок "Резерв+", та офіційно уряд не визнав цей канал інформації офіційним джерелом.

Що це означає і що робити тим, хто не звертався в ТЦК, а покладався лише на інформацію в застосунку, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Оновлення даних через "Резерв+"

"Я не бачила жодного документа на рівні Кабміну, щоб він визнав застосунок "Резерв+" як офіційне джерело інформації. І тут виникає питання оновили ці люди дані чи ні. І у нас є неспівпадіння. Наскільки я розумію, то зараз існує кілька баз даних — це "Резерв+", "Оберіг", які між собою повинні бути консолідовані, щоб мати єдину систему", — сказала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Однак вона зауважила. що на практиці в її клієнтів виникали проблеми, адже вони оновлювали дані через застосунок, але через кілька тижнів при перевірці правоохоронцями особи виявилось, що дані не оновлені.

"Є найбільш законний і прямий шлях — йти до ТЦК і оновлювати дані. Але навіть не зважаючи на спроби ТЦК упорядкувати якось цю діяльність і спростити доступ людей до адміністративної послуги, у нас виникали великі проблеми з доступом до ТЦК, це фізично неможливо. Тому я клієнтам говорила, що є можливість через ЦНАП і "Резерв+". Бо я не вірю, що та кількість людей, які внесли свої дані до "Резерв+" будуть поза законом. Ймовірніше за все, владою якимось чином буде легалізовано цю інформаційну комп'ютерну систему, яка зараз насичена великою кількістю персональних даних", — додала юристка.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила новий законопроєкт про мобілізацію, 16 квітня його підписав Президент України Володимир Зеленський. На думку військових, добровольців після цього в армії стало більше. Причина — можливість самим обирати підрозділ для подальшої служби.

Термін для оновлення даних відповідно до закону закінчився 16 липня. Тепер всі, хто буде оновлювати дані пізніше або не оновив їх, взагалі вважаються порушниками і на них можуть накласти штраф.