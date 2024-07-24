Можно ли оштрафовать военнообязанного за границей — комментарий Минобороны

Сотрудниці ГПСУ проверяет документы у мужчины. Фото: "Львовский портал"

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно закону, до 16 июля все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные. Находящиеся за пределами Украины могли это сделать через сервис "Резерв+". Что, по данным Министерства обороны Украины, и сделали 75 тыс. мужчин за границей. Также в Минобороны рассказали, ожидает ли наказание тех, кто проигнорировал требование закона.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.

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По данным Минобороны, 75 тыс. украинцев, которые находятся за границей, обновили свои данные. По мнению Дмитрия Лазуткина, это мало — число могло бы быть и больше.

Как отметили в ведомстве, мужчины, проживающие за рубежом, остаются гражданами Украины, поэтому на них также распространяется действие закона.

"Через исполнительную службу могут быть заблокированы их счета, например Также постановление может прийти на их место регистрации, на то место, которое есть в государственных реестрах. То есть это не означает, что они за границей находятся абсолютно вне зоны действия закона и никакая ответственность их не коснется", — заявил Лазуткин.

Напомним, что в Украине истек срок для обновления данных, который по закону предоставлялся всем военнообязанным. Более трех миллионов украинцев обновили данные через приложение "Резерв+".

Добавим, эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отметил, что в законодательстве Украины указано о функционировании электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, однако ничего нет о приложении "Резерв+".

Как мы ранее писали, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия наращивает свои сухопутные войска. Учитывая ситуацию, он призвал в частности украинцев за границей отдать свой конституционный долг.