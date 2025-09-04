Після закінчення війни мобілізацію не скасують і на це є очевидні причини, заявив полковник ЗСУ Павло Паліса

Заступник керівника Офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса. Фото: УНІАН

Навіть у разі припинення воєнних дій мобілізація в Україні триватиме, оскільки армії потрібна постійна ротація військовослужбовців. Крім цього, є нагальна потреба підтримання боєготовності на належному рівні.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив заступник керівника Офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса.

Мобілізація має свій термін

Паліса наголосив на необхідності продовження мобілізації, щоб забезпечити заміну військовослужбовців, які перебувають на фронті з 2022 року. Це дозволить підтримувати боєздатність ЗСУ та виконувати першочергові завдання.

Він також висловив своє жаль щодо контрасту між життям на фронті та в тилу, закликаючи до більшої відповідальності та усвідомлення важливості спільних зусиль у цей складний час.

Паліса запевнив, що мобілізація не є безстроковим зобов'язанням і що Міністерство оборони та Генштаб незабаром представлятимуть план щодо її подальшого проведення.

"Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося вирішити це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план", — заявив Паліса.

Крім того, він відзначив позитивні зміни в процесі мобілізації за останні чотири місяці, зокрема покращення підходів до обліку та оповіщення громадян.

Нагадаємо, в Офісі президента України зробили заяву щодо того, чи будуть знижувати мобілізаційний вік.

Раніше повідомлялось, що більшість мобілізованих не потрапляють безпосередньо до бойових частин. Вони залишаються у тилових підрозділах чи навчальних центрах і це знижує ефективність мобілізаційного процесу.