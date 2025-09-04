Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отменят ли мобилизацию после войны — ответ Офиса президента

Отменят ли мобилизацию после войны — ответ Офиса президента

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 01:30
После окончания войны мобилизацию не отменят и на это есть очевидные причины, заявил полковник ВСУ Павел Палиса
Заместитель руководителя Офиса президента, полковник ВСУ Павел Палиса. Фото: УНИАН

Даже в случае прекращения военных действий мобилизация в Украине будет продолжаться, поскольку армии нужна постоянная ротация военнослужащих. Кроме этого, есть насущная необходимость поддержания боеготовности на должном уровне.

Об этом в интервью Суспільному заявил заместитель руководителя Офиса президента, полковник ВСУ Павел Палиса.

Реклама
Читайте также:

Мобилизация имеет свой срок

Палиса отметил необходимость продолжения мобилизации, чтобы обеспечить замену военнослужащих, находящихся на фронте с 2022 года. Это позволит поддерживать боеспособность ВСУ и выполнять первоочередные задачи.

Он также выразил свое сожаление относительно контраста между жизнью на фронте и в тылу, призывая к большей ответственности и осознанию важности совместных усилий в это сложное время.

Палиса заверил, что мобилизация не является бессрочным обязательством и что Министерство обороны и Генштаб вскоре представят план по ее дальнейшему проведению.

"Не идет речь о том, что кого-то хотят загнать в вечное рабство. Наоборот, мы стараемся решить этот вопрос так, чтобы не навредить обороноспособности. Думаю, вскоре и Министерство обороны, и Генштаб представят свой план", — заявил Палиса.

Кроме того, он отметил положительные изменения в процессе мобилизации за последние четыре месяца, в частности улучшение подходов к учету и оповещению граждан.

Напомним, в Офисе президента Украины сделали заявление относительно того, будут ли снижать мобилизационный возраст.

Ранее сообщалось, что большинство мобилизованных не попадают непосредственно в боевые части. Они остаются в тыловых подразделениях или учебных центрах и это снижает эффективность мобилизационного процесса.

армия мобилизация война в Украине военнообязанные демобилизация
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации