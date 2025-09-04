После окончания войны мобилизацию не отменят и на это есть очевидные причины, заявил полковник ВСУ Павел Палиса

Заместитель руководителя Офиса президента, полковник ВСУ Павел Палиса. Фото: УНИАН

Даже в случае прекращения военных действий мобилизация в Украине будет продолжаться, поскольку армии нужна постоянная ротация военнослужащих. Кроме этого, есть насущная необходимость поддержания боеготовности на должном уровне.

Об этом в интервью Суспільному заявил заместитель руководителя Офиса президента, полковник ВСУ Павел Палиса.

Мобилизация имеет свой срок

Палиса отметил необходимость продолжения мобилизации, чтобы обеспечить замену военнослужащих, находящихся на фронте с 2022 года. Это позволит поддерживать боеспособность ВСУ и выполнять первоочередные задачи.

Он также выразил свое сожаление относительно контраста между жизнью на фронте и в тылу, призывая к большей ответственности и осознанию важности совместных усилий в это сложное время.

Палиса заверил, что мобилизация не является бессрочным обязательством и что Министерство обороны и Генштаб вскоре представят план по ее дальнейшему проведению.

"Не идет речь о том, что кого-то хотят загнать в вечное рабство. Наоборот, мы стараемся решить этот вопрос так, чтобы не навредить обороноспособности. Думаю, вскоре и Министерство обороны, и Генштаб представят свой план", — заявил Палиса.

Кроме того, он отметил положительные изменения в процессе мобилизации за последние четыре месяца, в частности улучшение подходов к учету и оповещению граждан.

Напомним, в Офисе президента Украины сделали заявление относительно того, будут ли снижать мобилизационный возраст.

Ранее сообщалось, что большинство мобилизованных не попадают непосредственно в боевые части. Они остаются в тыловых подразделениях или учебных центрах и это снижает эффективность мобилизационного процесса.