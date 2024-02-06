Противоречит ли новый законопроект о мобилизации Конституции Украины — Лубинец указал на детали

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал противоречивость нового законопроекта о мобилизации Конституции Украины. Он заявил, что собрал девять страниц с замечаниями к документу и направил их в профильный комитет ВРУ.

Об этом он сегодня сообщил в своем блоге в Telegram.

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"К сожалению, правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации и в этот раз имеет ряд противоречивых норм", — комментирует документ омбудсмен.

Основные противоречивые положения в законопроекте по версии Лубинца:

ограничение права граждан на выезд из страны по решению военного командования;

обязанность регистрировать электронный кабинет призывника;

предоставление права представителям ТЦК и СП проверять военно-учетные документы;

призыв независимо от места нахождения военнообязанного;

лишение права на освобождение от призыва аспирантов.

Основной упор чиновник сделал на втором пункте, отметив, что он абсолютно не отвечает высшему Закону Украины.

"Такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь", — сказал Лубинец.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец высказался категорически против предоставления дополнительных полномочий для территориальных центров комплектования и выразил надежду об учете его замечаний.

В то же время заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Егор Чернев заявил, что парламент может поддержать законопроект о мобилизации в первом чтении, но заметил, что к документу еще очень много вопросов, которые будут обсуждаться завтра.