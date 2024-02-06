Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Противоречит ли новый законопроект о мобилизации Конституции Украины — Лубинец указал на детали arrow

Противоречит ли новый законопроект о мобилизации Конституции Украины — Лубинец указал на детали

6 февраля 2024 23:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Противоречит ли новый законопроект о мобилизации Конституции Украины — Лубинец указал на детали
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал противоречивость нового законопроекта о мобилизации Конституции Украины. Он заявил, что собрал девять страниц с замечаниями к документу и направил их в профильный комитет ВРУ.

Об этом он сегодня сообщил в своем блоге в Telegram.

Читайте также:

Лубинец раскритиковал новый законопроект о мобилизации

"К сожалению, правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации и в этот раз имеет ряд противоречивых норм", — комментирует документ омбудсмен.

Основные противоречивые положения в законопроекте по версии Лубинца:

  • ограничение права граждан на выезд из страны по решению военного командования;
  • обязанность регистрировать электронный кабинет призывника;
  • предоставление права представителям ТЦК и СП проверять военно-учетные документы;
  • призыв независимо от места нахождения военнообязанного;
  • лишение права на освобождение от призыва аспирантов.

Основной упор чиновник сделал на втором пункте, отметив, что он абсолютно не отвечает высшему Закону Украины.

"Такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь", — сказал Лубинец.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец высказался категорически против предоставления дополнительных полномочий для территориальных центров комплектования и выразил надежду об учете его замечаний.

В то же время заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Егор Чернев заявил, что парламент может поддержать законопроект о мобилизации в первом чтении, но заметил, что к документу еще очень много вопросов, которые будут обсуждаться завтра.

Верховная Рада
Украина
мобилизация
Дмитрий Лубинец
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме