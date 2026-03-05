Міноборони розширило види відстрочок для багатодітних батьків

Фото: скріншот із відео "Незалежні медіа Прикарпаття", Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство оборони України розширили вид відстрочок від мобілізації. Тепер її можуть оформити навіть ті багатодітні батьки, які мають будь-який сімейний стан.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Що відомо про нову відстрочку для багатодітних батьків

У Міноборони пояснили, що тепер подати запит онлайн на відстрочку можуть військовозобов'язані, які:

мають трьох і більше дітей до 18 років, але — усі мають бути народжені в Україні. Враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;

не є боржниками зі сплати аліментів — тобто, вони не повинні мати заборгованості або борг, який перевищує суму платежів за три місяці;

мають коректно внесені дані (ПІБ, дату народження, РНОКПП) у держреєстрах.

У разі, якщо відомості в реєстрах неактуальні або заборгованість за аліментами перевищує тримісячний розмір платежів, відстрочка надана не буде. За такого результату потрібно спочатку оновити дані та погасити борг, після чого повторно надіслати запит.

