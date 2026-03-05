Відео
Україна
Головна Мобілізація Відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків — розширено список

Відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків — розширено список

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 06:49
Міноборони розширило види відстрочок для багатодітних батьків
Фото: скріншот із відео "Незалежні медіа Прикарпаття", Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство оборони України розширили вид відстрочок від мобілізації. Тепер її можуть оформити навіть ті багатодітні батьки, які мають будь-який сімейний стан.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Читайте також:

Що відомо про нову відстрочку для багатодітних батьків

У Міноборони пояснили, що тепер подати запит онлайн на відстрочку можуть військовозобов'язані, які:

  • мають трьох і більше дітей до 18 років, але — усі мають бути народжені в Україні. Враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;
  • не є боржниками зі сплати аліментів — тобто, вони не повинні мати заборгованості або борг, який перевищує суму платежів за три місяці;
  • мають коректно внесені дані (ПІБ, дату народження, РНОКПП) у держреєстрах.

У разі, якщо відомості в реєстрах неактуальні або заборгованість за аліментами перевищує тримісячний розмір платежів, відстрочка надана не буде. За такого результату потрібно спочатку оновити дані та погасити борг, після чого повторно надіслати запит.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як оформити відстрочку онлайн через застосунок "Резерв+".

Також ми інформували, де оформляти відстрочку по догляду за родичем - у ЦНАПі чи через "Резерв+".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
