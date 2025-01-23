Якщо добровільно сісти в авто ТЦК, то це вважається згодою на доставлення до ТЦК, каже юрист

Представники ТЦК інформують військовозобов'язаних. Ілюстративне фото: УНІАН

Згідно з поясненнями юриста Ореста Гладьо, добровільна згода на доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) виникає у випадку, якщо особа сідає до транспортного засобу працівників ТЦК або поліції без оформлення відповідного протоколу адміністративного затримання. Громадянин має повне право відмовитись від пропозиції.

Про це повідомляє ТСН.

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Конкретне пояснення юриста

Адміністративне затримання може здійснюватися виключно в установленому законом порядку. Якщо особа сідає до транспортного засобу без оформлення протоколу, вона фактично дає згоду на доставлення до ТЦК і позбавляється можливості оскаржити дії працівників ТЦК.

Виняток становлять випадки незаконних дій працівників ТЦК та СП, зокрема застосування фізичного або психологічного насильства.

"Ви маєте повне право відмовитися від такої пропозиції. Для того, щоб підтвердити свою пропозицію, працівники ТЦК та СП можуть вручити вам повістку, від якої ви теж можете відмовитись, якщо вважаєте, що ваші права порушуються. Тоді ми знову ж таки повертаємося до порядку адміністративного затримання і складання протоколу", — повідомив Гладьо.

Нагадаємо, ми повідомляли, які дані обов'язково повинна містити законна повістка, вручена працівниками ТЦК.

Також ми інформували, як чоловікам дізнатися, що ТЦК вручили повістку з порушенням та що можна зробити у такій ситуації.