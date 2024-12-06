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Повістку ТЦК вручають з порушенням — що робити та як оскаржити

6 грудня 2024 18:54
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — що робити, якщо повістку вручають з порушенням
Працівники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких працівники ТЦК та СП мають право перевіряти військово-облікові документи у військовозобов'язаних чоловіків, а також вручати їм повістки. Водночас процедура оповіщення повинна відповідати встановленим законом нормам. 

Як зрозуміти, що представники ТЦК вручили повістку з порушенням, що робити у такому випадку та як можна оскаржити, пояснив юрист Дмитро Франчук в коментарі РБК-Україна

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Як зрозуміти, що вам вручають повістку з порушенням

Як підкреслив правознавець, під час вручення повістки військовозобов'язаним, перш за все, необхідно вивчити її зміст. Повістка повинна містити такі дані: 

  • назва територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • ПІБ та підпис керівника ТЦК та СП;
  • печатка ТЦК;
  • місце і час явки військовозобов'язаного;
  • мета виклику (наприклад, медкомісія чи уточнення даних);
  • дані про військовозобов'язаного;
  • попередження про відповідальність у разі неявки.

Що вказує на порушення процедури вручення повістки: 

  • дані про військовозобов'язаного записані з помилками;
  • документ не містить мети виклику;
  • повістка не містить підпису керівника ТЦК або печатки;
  • повістка містить інші суттєві помилки;
  • повістка передана на блокпості чи у транспорті без підтвердження особистих даних;
  • повістку вручає не уповноважена на це особа.  

Зауважимо, особа уповноважена на вручення повістки повинна мати розпорядження (наказ) керівника ТЦК та СП про оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Працівники поліції можуть вручати повістки лише у межах виконання доручень ТЦК з документом, який це підтверджує.

"Якщо повістку заповнили неправильно або вручили неналежним чином, ви маєте право не підписувати її. Якщо вас змушують зробити це під тиском або погрозами, це порушення ваших прав", — наголошує юрист.

 

Мобілізація в Україні 2024 — які дії ТЦК під час перевірки документів законні
Працівники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Що робити, якщо повістка була вручена з порушенням та як оскаржити

Якщо військовозобов'язана особа вважає, що їй вручають повістку з порушенням, вона може на місці вимагати у ТЦК скласти акт про відмову від її отримання або акт про її відсутність. Акт має складатися у присутності двох свідків. 

Дмитро Франчук радить у такому випадку звернутися до юриста за консультацією.

"Він допоможе вам правильно оцінити ситуацію, підготувати необхідні документи та визначити стратегію подання позову", — говорить експерт.

Потрібно скласти позовну заяву до адміністративного суду за місцем проживання відповідача (органу, який видав повістку), у якій чітко зазначити свої вимоги, обґрунтувати їх доказами із посиланнями на відповідні норми закону.

Які документи можуть знадобитися для подання позову:

  • копія повістки;
  • докази порушення порядку вручення повістки (свідчення свідків, фотографії, копії листів тощо);
  • інші документи, які підтверджують вашу позицію.

Чи є сенс оскаржувати повістку

Як зазначив юрист, судова практика говорить про те, що повістки, які були вручені без підпису керівника ТЦК або чіткої вказівки мети виклику, будуть оскаржені, адже такі документи не відповідають вимогам закону.

Також у деяких справах суди визнавали дії працівників ТЦК незаконними через примус до отримання повістки або порушення процедури вручення, що підтверджувалося фото- та відеоматеріалами.

Раніше ми писали, як має проходити перевірка документів працівниками ТЦК та на що слід звертати увагу. 

Нагадаємо, ми повідомляли, які наслідки за відмову показати документи ТЦК чекають на військовозобов'язаних чоловіків. 

Також ми інформували, яка інформація є конфіденційною та про що ТЦК не повинні запитувати.  

порушення мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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