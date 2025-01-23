Если добровольно сесть в авто ТЦК, то это считается согласием на доставку в ТЦК, говорит юрист

Представители ТЦК информируют военнообязанных. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно объяснениям юриста Ореста Гладьо, добровольное согласие на доставку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) возникает в случае, если лицо садится в транспортное средство работников ТЦК или полиции без оформления соответствующего протокола административного задержания.

Об этом сообщает ТСН.

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Конкретное пояснение юриста

Административное задержание может осуществляться исключительно в установленном законом порядке. Если лицо садится в транспортное средство без оформления протокола, оно фактически дает согласие на доставку в ТЦК и лишается возможности обжаловать действия работников ТЦК.

Исключение составляют случаи незаконных действий работников ТЦК и СП, в частности применение физического или психологического насилия.

Исключение составляют случаи незаконных действий работников ТЦК и СП, в частности применение физического или психологического насилия.

"Вы имеете полное право отказаться от такого предложения. Для того, чтобы подтвердить свое предложение, работники ТЦК и СП могут вручить вам повестку, от которой вы тоже можете отказаться, если считаете, что ваши права нарушаются. Тогда мы опять же возвращаемся к порядку административного задержания и составления протокола", — сообщил Гладьо.

Напомним, мы сообщали, какие данные обязательно должна содержать законная повестка, врученная работниками ТЦК.

Также мы информировали, как мужчинам узнать, что ТЦК вручили повестку с нарушением и что можно сделать в такой ситуации.