Мобілізація в Україні 2025 — що має бути зазначено у законній повістці обов'язково

Працівники ТЦК вручають повістку військовозобов'язаному. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки для явки у ТЦК та СП, зокрема для уточнення військово-облікових даних. Оскільки повістка — офіційний документ, існують певні законні вимоги, який вигляд вона повинна мати та які дані обов'язково містити.

Яку саме інформацію має містити повістка, яку ТЦК вручає військовозобов'язаним громадянам для уточнення даних, інформують юристи на порталі Inseinin.

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Що має бути вказано в повістці обов'язково

У повістці обов'язково зазначаються такі дані:

найменування районного (міського) ТЦК та СП (або його відділів) що видав повістку;

реєстраційний номер повістки;

мета виклику до територіального центру комплектування;

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

дата народження військовозобов'язаного;

місце, день і час явки за викликом;

ПІБ, посада та підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання (якщо йдеться про повістку, оформлену на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою);

ПІБ керівника ТЦК або його відділу;

дата накладення кваліфікованого електронного підпису (якщо йдеться про повістку, сформовану за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів);

роз'яснення про наслідки неявки та про обов'язок повідомити про причини неявки.

Перед тим, як підписувати повістку, вручену співробітниками ТЦК, військовозобов'язаний має обов'язково перевірити документ на помилки. У разі виявлення неточностей про це треба повідомити працівникам ТЦК.

Зразок повістки на уточнення даних. Фото: Міноборони

Раніше ми повідомляли, які є види повісток в Україні 2025 року, хто та коли може отримати цей документ.

Нагадаємо, ми писали, як слід діяти військовозобов'язаним українцям, якщо вручили повістку не за місцем реєстрації.

Також ми інформували, як дізнатися, що ТЦК вручили повістку з порушенням, та що робити за таких обставин.