Чи треба заброньованим іти до ТЦК і що брати з собою

Оновлення даних в ТЦК. Фото: з відкритих джерел

Новий закон про мобілізацію чинний в Україні з 18 травня. Всі військовозобов'язані чоловіки повинні оновити свої дані в ТЦК, ЦНАП або онлайн. Але є виключення для певних категорій.

Чи треба оновлювати дані заброньованим, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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"Заброньовані чоловіки повинні підтвердити свої військово-облікові дані так само, як і всі інші. Документи про бронювання треба взяти з собою до ТЦК", — зазначила юристка.

Вона додала, що документи про бронювання вносяться до електронної системи, якою користуються РТЦК. А є такі, які видаються за місцем працевлаштування — це наказ і повідомлення про бронювання.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Як ми писали раніше, новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке охоплюватиме виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток. Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток.

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