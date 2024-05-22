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Чи треба заброньованим йти до ТЦК оновлювати дані — відповідь юриста

22 травня 2024 04:17
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи треба заброньованим іти до ТЦК і що брати з собою
Оновлення даних в ТЦК. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Новий закон про мобілізацію чинний в Україні з 18 травня. Всі військовозобов'язані чоловіки повинні оновити свої дані в ТЦК, ЦНАП або онлайн. Але є виключення для певних категорій. 

Чи треба оновлювати дані заброньованим, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.  

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"Заброньовані чоловіки повинні підтвердити свої військово-облікові дані так само, як і всі інші. Документи про бронювання треба взяти з собою до ТЦК", — зазначила юристка.  

Вона додала, що документи про бронювання вносяться до електронної системи, якою користуються РТЦК. А є такі, які видаються за місцем працевлаштування — це наказ і повідомлення про бронювання. 

юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Як ми писали раніше, новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке охоплюватиме виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток. Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток.

Адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦК та що буде після штрафу у 25 тис. грн за ухилення.

закон
мобілізація
повістки
документи
ТЦК та СП
юрист

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