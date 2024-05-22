Нужно ли забронированным идти в ТЦК и что брать с собой

Обновление данных в ТЦК. Фото: из открытых источников

Новый закон о мобилизации действует на Украине с 18 мая. Все военнообязанные мужчины должны обновить свои данные в ТЦК, ЦНАПе или онлайн. Но есть исключения для определенных категорий.

Нужно ли обновлять данные забронированным, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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"Забронированные мужчины должны подтвердить свои военно-учетные данные так же, как и все остальные. Документы о бронировании нужно взять с собой в ТЦК", — отметила юрист.

Она добавила, что документы о бронировании вносятся в электронную систему, которой пользуются РТЦК. А есть такие, которые выдаются по месту трудоустройства — это приказ и сообщение о бронировании.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Как мы писали ранее, новый закон о мобилизации законодательно закрепит понятие оповещения, которое будет включать вызов граждан в ТЦК, а также вручение повесток. Бизнес обяжут не только вести военный учет, но и обеспечивать вручение повесток.

Адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет заставлять граждан явиться в ТЦК, и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.