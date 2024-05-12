Ухилення від мобілізації — що буде після штрафу в 25 тис. грн

Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіків. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Новий закон про мобілізацію набуває чинности 18 травня. Адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами держава примушуватиме громадян з’явитися до територіальних центрів комплектування та що буде після штрафу в 25 тис. грн за ухилення.

Про це повідомляє Today.

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Адвокат нагадав, що нардепи погодили збільшення у десятки разів штрафів для громадян, які ухиляються від мобілізації. Раніше за це встановлювався штраф у розмірі від 510 до 850 гривень, а тепер за порушення мобілізаційного законодавства у час воєнного стану передбачається покарання від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень.

Горбачов закликав поспішити зі сплатою штрафу, якщо він буде нарахований, адже на ухилянта можуть чекати серйозніші проблеми.

"Якщо людина не сплачує штраф, то відкривається виконавче провадження, в межах виконавчого провадження вже можуть бути накладені арешти на банківські рахунки, якими володіє така особа", — розповів він.

Горбачов зауважив, що громадянин зберігає право оскаржити штраф навіть після його сплати. Таким чином, якщо ви маєте намір подати скаргу, краще спочатку внести необхідну суму, щоб уникнути блокування рахунків, а потім звертатися до суду.

Адвокат зазначив, що також суттєво збільшились штрафи й для роботодавців. За приховування даних про співробітника під час воєнного часу передбачається покарання від 34 тис. до 59 тис. гривень.

Горбачов зауважує, що до цього моменту в його практиці не було ситуацій, коли ТЦК накладали санкції на фірми та компанії. Однак він вказує, що з введенням в дію нового закону це може змінитися.

Нагадаємо, якщо військовозобов’язаний не прийде до ТЦК у період з 18 травня до 18 липня цього року, у нього будуть проблеми. Йдеться про штрафи та арешт банківських рахунків.

Також існують випадки, коли за повістку замість військовозобов'язаного розписуються його родичі або сусіди. Адвокат Едуард Багіров пояснив, що після цього потрібно робити.