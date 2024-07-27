У Міноборони назвали найпопулярніші посади у війську

Працівники рекрутингового центру до лав ЗСУ. Фото: Міноборони

Наприкінці минулого року Міністерство оборони України запустило новий проєкт з набору до Збройних Сил України, і результати свідчать про значний інтерес громадян. Сили оборони зараз найбільший роботодавець в країні.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NewVoice.

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Рівень зацікавленості

За словами Лазуткіна, рекрутинг викликає зацікавленість з боку громадян.

Ми бачимо, що понад 10 тис. звернень було в рекрутингові центри тільки цього року. Наразі понад 3,2 тис. людей проходять оформлення в ТЦК або вже навчаються в навчальних центрах", — сказав він.

Представник оборонного відомства додав, що на онлайн-платформах опрацювали понад 300 тис. резюме.

"Загалом 17−18 тис. вакансій було розміщено з різних підрозділів Сил оборони: це і ЗСУ, і Нацгвардія, і СБУ, і Сили підтримки", — зазначив він.

Лазуткін підкреслив, що зараз Сили оборони є найбільшим роботодавцем в країні.

"Зарплати цілком достойні, додаткове грошове забезпечення також. Багато для кого це є стимулом і мотивацією", — відзначив він.

Найбільш затребувані посади

У Міноборони уточнили, що наразі великою популярністю користуються посади операторів БпЛА.

"Також користуються великим попитом, механіки, водії, медики, розвідники, в IT-сфері зараз теж багато людей цікавляться. Є попит на тилові посади, як діловод, кухар", — підсумував Лазуткін.

Раніше у Міністерстві оборони повідомили, що кожен третій мобілізований приєднується до лав Збройних сил України через Центри рекрутингу. Спеціалісти супроводжують людину, яка прийшла підписати контракт, на всіх етапах.

У Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Це пояснюється тим, що так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська і покласти край свавіллю ТЦК СП.

Також нещодавно уряд затвердив положення про центри рекрутингу Збройних сил України, які відтепер утворюються за рішенням Олександра Сирського.