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Рекрутинг до ЗСУ — у Міноборони розкрили, які вакансії мають найбільший попит

27 липня 2024 12:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У Міноборони назвали найпопулярніші посади у війську
Працівники рекрутингового центру до лав ЗСУ. Фото: Міноборони
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Наприкінці минулого року Міністерство оборони України запустило новий проєкт з набору до Збройних Сил України, і результати свідчать про значний інтерес громадян. Сили оборони зараз найбільший роботодавець в країні.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NewVoice.

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За словами Лазуткіна, рекрутинг викликає зацікавленість з боку громадян.

Ми бачимо, що понад 10 тис. звернень було в рекрутингові центри тільки цього року. Наразі понад 3,2 тис. людей проходять оформлення в ТЦК або вже навчаються в навчальних центрах", — сказав він.

Представник оборонного відомства додав, що на онлайн-платформах опрацювали понад 300 тис. резюме.

"Загалом 17−18 тис. вакансій було розміщено з різних підрозділів Сил оборони: це і ЗСУ, і Нацгвардія, і СБУ, і Сили підтримки", — зазначив він.

Лазуткін підкреслив, що зараз Сили оборони є найбільшим роботодавцем в країні.

"Зарплати цілком достойні, додаткове грошове забезпечення також. Багато для кого це є стимулом і мотивацією", — відзначив він.

Найбільш затребувані посади

У Міноборони уточнили, що наразі великою популярністю користуються посади операторів БпЛА.

"Також користуються великим попитом, механіки, водії, медики, розвідники, в IT-сфері зараз теж багато людей цікавляться. Є попит на тилові посади, як діловод, кухар", — підсумував Лазуткін.

Раніше у Міністерстві оборони повідомили, що кожен третій мобілізований приєднується до лав Збройних сил України через Центри рекрутингу. Спеціалісти супроводжують людину, яка прийшла підписати контракт, на всіх етапах.

У Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Це пояснюється тим, що так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська і покласти край свавіллю ТЦК СП.

Також нещодавно уряд затвердив положення про центри рекрутингу Збройних сил України, які відтепер утворюються за рішенням Олександра Сирського.

Міноборони ЗСУ безпілотники армія мобілізація дрони військовозобов'язані Рекрутинг резерв FPV-дрони

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