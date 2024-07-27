У Міноборони назвали найпопулярніші посади у війську

Рекрутинг до ЗСУ — у Міноборони розкрили, які вакансії мають найбільший попит
Наприкінці минулого року Міністерство оборони України запустило новий проєкт з набору до Збройних Сил України, і результати свідчать про значний інтерес громадян. Сили оборони зараз найбільший роботодавець в країні.
Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NewVoice.
Рівень зацікавленості
За словами Лазуткіна, рекрутинг викликає зацікавленість з боку громадян.
Ми бачимо, що понад 10 тис. звернень було в рекрутингові центри тільки цього року. Наразі понад 3,2 тис. людей проходять оформлення в ТЦК або вже навчаються в навчальних центрах", — сказав він.
Представник оборонного відомства додав, що на онлайн-платформах опрацювали понад 300 тис. резюме.
"Загалом 17−18 тис. вакансій було розміщено з різних підрозділів Сил оборони: це і ЗСУ, і Нацгвардія, і СБУ, і Сили підтримки", — зазначив він.
Лазуткін підкреслив, що зараз Сили оборони є найбільшим роботодавцем в країні.
"Зарплати цілком достойні, додаткове грошове забезпечення також. Багато для кого це є стимулом і мотивацією", — відзначив він.
Найбільш затребувані посади
У Міноборони уточнили, що наразі великою популярністю користуються посади операторів БпЛА.
"Також користуються великим попитом, механіки, водії, медики, розвідники, в IT-сфері зараз теж багато людей цікавляться. Є попит на тилові посади, як діловод, кухар", — підсумував Лазуткін.
Раніше у Міністерстві оборони повідомили, що кожен третій мобілізований приєднується до лав Збройних сил України через Центри рекрутингу. Спеціалісти супроводжують людину, яка прийшла підписати контракт, на всіх етапах.
У Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Це пояснюється тим, що так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська і покласти край свавіллю ТЦК СП.
Також нещодавно уряд затвердив положення про центри рекрутингу Збройних сил України, які відтепер утворюються за рішенням Олександра Сирського.
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