Мобилизация в Украине — в Минобороны рассказали, всех ли отправляют на штурмы

Украинский военный. Фото: Третья штурмовая бригада

Обеспечивать работу военных на линии фронта должно множество людей. Каждый выполняет свои задачи.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NewVoice.

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По словам Лазуткина, лишь небольшой процент от общего числа военнослужащих участвует в штурмах.

"Потому что обеспечивать работу на линии боевого соединения должно большое количество людей. Кто-то привозит снаряды, кто-то отвечает за логистику, кто-то кормит этих военнослужащих, занимается документами, проводит служебные расследования", — сказал он.

Спикер Минобороны добавил, что в армии каждый выполняет поставленные ему задачи.

"То есть армия — это огромный организм, функционирующий настолько эффективно, насколько каждое из его звеньев выполняет свои задачи — быстро, мобильно и качественно", — подытожил Лазуткин.

В этом же интервью представитель оборонного ведомства рассказал о значительной заинтересованности граждан в рекрутинговых центрах в ВСУ. Также он объяснил почему.

Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины разрабатывает новый законопроект о демобилизации. Правда, когда этот документ появится, пока неизвестно.