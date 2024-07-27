Мобилизация в Украине — в Минобороны рассказали, всех ли отправляют на штурмы

Всех ли мобилизованных отправляют в штурмовики — Минобороны разъяснило
Обеспечивать работу военных на линии фронта должно множество людей. Каждый выполняет свои задачи.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NewVoice.
Всех ли отправляют в штурмовики
По словам Лазуткина, лишь небольшой процент от общего числа военнослужащих участвует в штурмах.
"Потому что обеспечивать работу на линии боевого соединения должно большое количество людей. Кто-то привозит снаряды, кто-то отвечает за логистику, кто-то кормит этих военнослужащих, занимается документами, проводит служебные расследования", — сказал он.
Спикер Минобороны добавил, что в армии каждый выполняет поставленные ему задачи.
"То есть армия — это огромный организм, функционирующий настолько эффективно, насколько каждое из его звеньев выполняет свои задачи — быстро, мобильно и качественно", — подытожил Лазуткин.
В этом же интервью представитель оборонного ведомства рассказал о значительной заинтересованности граждан в рекрутинговых центрах в ВСУ. Также он объяснил почему.
Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины разрабатывает новый законопроект о демобилизации. Правда, когда этот документ появится, пока неизвестно.
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