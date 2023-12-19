Мобілізація в Україні та військовий облік для жінок: коментар Федоренка

Президент Володимир Зеленський вручає нагороду жінці-військовослужбовиці

Жінка — рівнозначна бойова одиниця чоловіку і статева приналежність немає жодного значення. Чоловіки та жінки є рівними поміж собою, а у час повномасштабної війни кожен повнолітній громадянин повинен перебувати на військовому обліку.

Адже це один із елементів в тому числі військової підготовки.

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Про це Новини.LIVE сказав старший лейтенант ЗСУ Юрій Федоренко, коментуючи ймовірне запровадження військового обліку для жінок.

"У повномасштабній війні українська нація має за себе постояти і має вміти за себе постояти. Військовий облік — це один із елементів в тому числі військової підготовки. Це стосується всього населення нашої держави, яке набуло повнолітнього віку. Жінка — рівнозначна бойова одиниця чоловіку. Статева приналежність немає жодного значення. Ми, що жінки і що чоловіки — рівні поміж собою", — підсумував Федоренко.

Юрій Федоренко. Фото: FB/Юрій Федоренко

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву щодо мобілізації жінок, але тексту законопроєкту досі немає. Однак у Верховній Раді не заперечують, що до мобілізації жінок в Україні може дійти, але це рішення має обговорюватися не на сторінках Facebook, а при Міністерстві оборони.

Зокрема, народна депутатка Інна Совсун відзначила, що заяви про жіночу мобілізацію від нардепки у соціальній мережі — це неправильний підхід до комунікації. Однак загалом тема сенсативна і простих рішень не буде.