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Відстрочка тільки для вагітних — Безугла зробила гучну заяву про мобілізацію жінок

15 грудня 2023 05:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Відстрочка тільки для вагітних — Безугла зробила гучну заяву про мобілізацію жінок
Військова ЗСУ Ольга. Фото: Армія.Inform
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжують мобілізувати військовозобов'язаних до лав ЗСУ. При цьому, на сьогодні призов жінок можливий лише надобровільній основі.

Нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка останніми тижнями потрапляла у гучні скандали, зробила ще одну несподівану заяву. 

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Про це вона написала у своєму Facebook.

Жінки мають воювати на рівні з чоловіками

Безугла аргументує свою думку тим, що цінінсть життя обох статей однаково важлива. А єдиною можливістю ухилення жінки від мобілізації має бути вагітність.

Мобілізація жінок / скріншот facebook.com/bezuhlamariana
Безугла висловилася про мобілізацію жінок. Фото: скриншот

"Тільки вагітність повинна бути причиною звільнення зі служби або звільнення від неї. При цьому, декрет може взяти і жінка, і чоловік — на вибір", — написала депутатка.

Мобілізація в Україні — що відомо

Тим часом Україні продовжують мобілізувати чоловіків на війну. Поміж цим, чимало тих, хто усілякими способами намагаються уникнути призову.

Про одну із невдалих схем розповіла адвокатка Христина Очкур в телеграм-каналі "Пані у законі".

Додамо, наразі Верховна Рада серйозно взялася за удосконалення процесів мобілізації та проходження військової служби, працюючи над великим законопроєктом. Так, відомо, що один з пунктів, який включать до документа, надаватиме відстрочку від призову на військову службу ще одній категорії військовозобов'язаних чоловіків.

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