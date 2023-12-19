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Стоит ли мобилизировать женщин на войну: мнение известного военного

19 декабря 2023 11:25
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Мобилизация в Украине и военный учет для женщин: комментарий Федоренко
Президент Владимир Зеленский вручает награду женщине-военнослужащей
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Женщина – равнозначная боевая единица мужчине и половая принадлежность не имеет никакого значения. Мужчины и женщины равны между собой, а во время полномасштабной войны каждый совершеннолетний гражданин должен состоять на военном учете.

Это ведь один из элементов в том числе военной подготовки.

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Об этом Новини.LIVE сказал старший лейтенант ВСУ Юрий Федоренко, комментируя вероятное введение военного учета для женщин.

"В полномасштабной войне украинская нация должна за себя постоять и должна уметь за себя постоять. Военный учет — это один из элементов в том числе военной подготовки. Это касается всего населения нашего государства, которое приобрело совершеннолетний возраст. Женщина — равнозначная боевая единица мужчине. принадлежность не имеет никакого значения. Мы, что женщины и что мужчины — равны между собой", — подытожил Федоренко.

Юрий Федоренко
Юрий Федоренко. Фото: FB/Юрий Федоренко

Напомним, нардепка Марианна Безугла сделала очередное громкое заявление о мобилизации женщин, но текста законопроекта до сих пор нет. Однако в Верховной Раде не отрицают, что до мобилизации женщин в Украине может дойти, но это решение должно обсуждаться не на страницах Facebook, а при Министерстве обороны.

В частности, народная депутат Инна Совсун отметила, что заявления о женской мобилизации от нардепки в социальной сети — это неправильный подход к коммуникации. Однако в целом тема сенсативна и простых решений не будет.

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