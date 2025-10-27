У Київському ОТЦК сказали, чи відправляють мобілізованих в піхоту

Військові ЗСУ. Фото: РБК-України

Результат ВЛК встановлює певне обмеження або дозвіл на службу у Збройних силах України. Саме від цього залежить, в яких підрозділах буде служити людина.

Про це в інтерв'ю "24 Каналу" заявив речник Київського ОТЦК Олег Байдалюк.

Під час інтерв'ю у речника Київського ОТЦК спитали, чи є правдою те, що всіх, кого мобілізують представники ТЦК, відправляють саме в піхоту.

"Це краще знають люди, які працюють у мобілізаційному відділі. Вони дають дані — чи це мотопіхотні бригади, чи штурмові підрозділи, чи тилові частини. Саме вони цим займаються та розподіляють людей", — відповів Байдалюк.

Водночас він додав, що конкретне визначення має бути після військової лікарської комісії, оскільки там встановлюється певне обмеження або дозвіл. Таким чином, військовослужбовець за результатами ВЛК може служити у штурмових, мотопіхотних або тільки в тилових підрозділах.

На питання про нестачу піхоти і, як наслідок, відправку саме туди, речник Київського ОТЦК не виключив, що таке може відбуватися.

"Мабуть, так, це природно. Якщо мотопіхотні підрозділи потребують найбільшої уваги з боку кадрового поповнення та територіального центру комплектування, то, мабуть, так і є", — сказав він.

Водночас, якщо у людини є спеціальність, тоді її відправляють служити за спеціальністю. У разі, якщо громадянин не служив, його відправляють на в територіальний центр, а в навчальний, де буде проходження підготовки.

"За результатами того, як вона себе проявила, відбувається подальший відбір. Зазвичай до цих навчальних центрів приїжджають рекрутери з бригад — так звані "покупці". Вони спостерігають, як людина себе поводить, яке в неї налаштування, фізичні кондиції та загальна готовність", — повідомив Байдалюк.

Також він додав, що після того, як людина пройшла ВЛК і потрапляє до навчального центру, її можуть направити куди завгодно. Однак знову ж таки, згідно з висновком ВЛК. Водночас, якщо людина хоче обрати для себе щось конкретно, щось типу бути оператором дронів чи служити електриком, то така можливість є.

