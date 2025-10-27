Видео
Отправляют ли мобилизованных в пехоту — что говорят в ТЦК

Дата публикации 27 октября 2025 01:30
обновлено: 01:57
В Киевском ОТЦК сказали, отправляют ли мобилизованных в пехоту
Военные ВСУ. Фото: РБК-Украина

Результат ВВК устанавливает определенное ограничение или разрешение на службу в Вооруженных силах Украины. Именно от этого зависит, в каких подразделениях будет служить человек. 

Об этом в интервью "24 Каналу" заявил представитель Киевского ОТЦК Олег Байдалюк.

Читайте также:

Действительно ли ТЦК отправляют всех мобилизованных в пехоту

Во время интервью у представителя Киевского ОТЦК спросили, является ли правдой то, что всех, кого мобилизуют представители ТЦК, отправляют именно в пехоту.

"Это лучше знают люди, которые работают в мобилизационном отделе. Они дают данные — или это мотопехотные бригады, или штурмовые подразделения, или тыловые части. Именно они этим занимаются и распределяют людей", — ответил Байдалюк.

В то же время он добавил, что конкретное определение должно быть после военной врачебной комиссии, поскольку там устанавливается определенное ограничение или разрешение. Таким образом, военнослужащий по результатам ВВК может служить в штурмовых, мотопехотных или только в тыловых подразделениях.

На вопрос о недостатке пехоты и, как следствие, отправке именно туда, представитель Киевского ОТЦК не исключил, что такое может происходить.

"Пожалуй, да, это естественно. Если мотопехотные подразделения требуют наибольшего внимания со стороны кадрового пополнения и территориального центра комплектования, то, видимо, так и есть", — сказал он.

В то же время, если у человека есть специальность, тогда его отправляют служить по специальности. В случае, если гражданин не служил, его отправляют на в территориальный центр, а в учебный, где будет прохождение подготовки.

"По результатам того, как он себя проявил, происходит дальнейший отбор. Обычно в эти учебные центры приезжают рекрутеры из бригад - так называемые "покупатели". Они наблюдают, как человек себя ведет, какой у него настрой, физические кондиции и общая готовность", — сообщил Байдалюк.

Также он добавил, что после того, как человек прошел ВВК и попадает в учебный центр, его могут направить куда угодно. Однако опять же, согласно заключению ВВК. В то же время, если человек хочет выбрать для себя что-то конкретно, что-то типа быть оператором дронов или служить электриком, то такая возможность есть.

Также мы писали, что в этом интервью Байдалюк опроверг информацию о массовом принудительном отправлении мужчин в ТЦК.

Напомним, недавно мы писали, что с 1 ноября ТЦК больше не будут принимать документы на отсрочку. Будет работать другой механизм.

ВСУ армия мобилизация война в Украине ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
