Мобілізація в Україні — чи відправлять на фронт всіх, хто оновив дані у ТЦК

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Скриншот з відео на Youtube

Станом на 14 липня близько трьох мільйонів військовозобов'язаних українців оновили дані у ТЦК та СП. Потреби Збройних сил Україні наразі значно менші.

Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк.

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За словами посадовця, процес оновлення даних у Центрах комплектування створили для справедливого підходу до мобілізації, щоб держава бачила, хто і яка кількість військовозобов'язаних перебуває на військовому обліку.

"На сьогодні оновили дані близько трьох мільйоні громадян України. Потреби Збройних сил для призову під час мобілізації значно менші", — сказав Андрусяк.

Він підкресли, що не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військ службу.

Раніше у Міноборони повідомили, що громадяни України повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня, інакше вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності зі штрафом від 17 до 25,5 тисячі гривень. Термін для оновлення даних не буде продовжено.

Нагадаємо, громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть уникнути штрафу, надавши документи, які підтверджують неможливість це зробити протягом 60 днів. Кожен випадок буде розглядатися індивідуально, враховуючи обставини, і в разі надання відповідних доказів штраф може бути скасований.

Ми повідомляли, що в Україні під час мобілізації до лав Збройних сил повістка приходитиме навіть тим, хто не оновив свої дані. При цьому за це правопорушення доведеться сплатити штраф.