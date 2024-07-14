Мобилизация в Украине — отправят ли на фронт всех обновивших данные в ТЦК

Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Скриншот с видео на Youtube

По состоянию на 14 июля около трех миллионов военнообязанных украинцев обновили данные в ТЦК и СП. Потребности Вооруженных сил Украины пока значительно меньше.

Об этом заявил директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины Марк Андрусяк.

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Мобилизуют ли всех, кто обновил данные в ТЦК

По словам чиновника, процесс обновления данных в Центрах комплектования был создан для справедливого подхода к мобилизации, чтобы государство видело, кто и какое количество военнообязанных состоит на военном учете.

"На сегодняшний день обновили данные около трех миллионов граждан Украины. Потребности Вооруженных сил для призыва во время мобилизации значительно меньше", — сказал Андрусяк.

Он подчеркнул, что не все, кто обновил учетные данные, будут призваны на воинскую службу.

Ранее в Минобороны сообщили, что граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля, иначе они могут быть привлечены к административной ответственности со штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен. Срок обновления данных не будет продлен.

Напомним, граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные до 16 июля, могут избежать штрафа, предоставив документы, подтверждающие невозможность этого сделать в течение 60 дней. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, учитывая обстоятельства, и при предоставлении соответствующих доказательств штраф может быть отменен.

Также мы сообщали, что в Украине во время мобилизации в ряды Вооруженных сил повестка будет приходить даже тем, кто не обновил свои данные. При этом за это правонарушение придется заплатить штраф.