Будут ли принимать во внимание врачи ВВК диагнозы, которые установили в частных больницах

Мужчина проходит медосмотр. Фото: УНІАН

ВВК будет принимать во внимание диагнозы, которые установили в частных больницах. Правда, если заключение государственного врача будет отличаться от заключения из частной клиники, военнообязанному придется пройти дополнительные обследования.

Об этом в эфире Украинского Радио сообщил адвокат Олег Леонтьев.

Реклама

Читайте также:

Нюансы прохождения ВВК

Правовед отметил, что человек может выбирать врача самостоятельно, в том числе и частного.

"Они (представители ВВК, — Ред.) обязаны принимать во внимание эти выводы. Если государственный врач сказал одно, а частный — другое, то это не значит, что надо доверять только государственному врачу, а частного отвергать. Если есть разные выводы, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные стационарные обследования при необходимости", — пояснил Леонтьев.

Также адвокат добавил, что пациент не должен нести ответственность за то, что врач не внес данные в электронную систему здравоохранения. Если данные есть в медицинской книжке, военнообязанный имеет право требовать, чтобы эти записи приняли во внимание врачи ВВК.

Напомним, у военнообязанных остается всего несколько дней для того, чтобы пройти повторную ВВК. В случае несогласия с заключением комиссии решение врачей можно обжаловать.

Ранее нардеп Александр Федиенко сообщил, что продлевать срок прохождения повторной ВВК для ограниченно пригодных не планируют. Военнообязанные должны успеть пройти медицинский осмотр до 5 июня.