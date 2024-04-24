Мобілізація авто в Україні 2024 — які нові обмеження та чи буде компенсація

Волонтери передали авто для українських військових. Фото: volynnews.com

Новий закон про мобілізацію, який було ухвалено в середині квітня поточного року, набере чинності вже з 18 травня. Документ зокрема вносить зміни до правил військово-транспортного обов’язку.

Тож, у кого з українців тепер зможуть вилучати транспортні засоби на потреби ЗСУ, за яких умов, які з'являться обмеження та чи чекати на компенсацію від держави, розбираємося далі в матеріалі.

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Варто зауважити, що ці питання регулює закон №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Що таке військово-транспортний обов’язок

Військово-транспортний обов'язок є складовою частиною мобілізаційної підготовки та мобілізації в державі. Він встановлений з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами та технікою. Тобто, держава може використовувати приватні транспортні засоби та техніку в разі військової потреби.

У кого будуть вилучати транспортні засоби та хто має повноваження

Для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань ТЦК та СП мають право вилучати необхідний транспорт за запитом державних органів.

Військово-транспортний обов'язок поширюється на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності;

громадян — власників транспортних засобів.

Хоча закон не згадує про фізичних осіб-підприємців (ФОПів), вони також можуть підпадати під цей обов'язок, оскільки ФОПи визначені як суб'єкти права власності за Цивільним кодексом України.

Транспортні засоби юридичних осіб повинні перебувати на військовому обліку в ТЦК та СП. Їхні керівники мають щорічно подавати оновлену інформацію про їх наявність та технічний стан, а також про громадян, які працюють на таких транспортних засобах.

Також відповідно до нових правил, мобілізувати транспортний засіб на потреби військовослужбовців можуть у громадян України, які володіють більше ніж одним транспортним засобом. Варто зауважити, що йдеться не тільки про автомобілі, а й інші види транспорту.

Тож власники транспортних засобів повинні бути готові до можливості вилучення транспорту в рамках військово-транспортного обов'язку.

Передача автомобілів на потреби ЗСУ. Фото: galinfo.com.ua

У кого не будуть вилучати транспорт

Єдиний автомобіль у власності громадянина вилучати не будуть. А от для юридичних осіб така норма відсутня.

Чи повернуть авто і коли

Вилучену техніку мають повернути власникам впродовж 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Якщо ж вона буде пошкоджена або знищена, власники мають отримати компенсацію. Порядок та умови виплати визначатиме Кабінет міністрів України.

Норми безоплатного використання, вилучення або примусового передання транспортних засобів та техніки в період мобілізації та воєнних дій також ще будуть встановлюватися окремо Кабміном. Норми включатимуть відсотки транспорту, який може бути вилучений у різних підприємств, установ та організацій, за галузями національної економіки.

Що тепер не можна робити з транспортом

З моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які перебувають на військовому обліку, забороняється:

відправляти за межі території України та до інших областей;

передавати право власності на них юридичним особам або громадянам;

передавати в оренду (лізинг);

надавати як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою;

а також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів військовим формуванням.

Ці положення не поширюються на транспортні засоби та техніку, які до публікації вже були передані в оренду (лізинг) або в заставу за кредитом до дати публікації.

Коли почнуть вилучати транспортні засоби на потреби ЗСУ

Хоча закон про мобілізацію набуде чинності вже з 18 травня, зміни, що стосуються транспортного обов'язку, почнуть діяти через вісім місяців.

Адже сам процес вилучення транспорту та виплати компенсацій ще має затвердити Кабінет міністрів України.

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