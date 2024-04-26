Заберут ли у селян грузовики на нужды ВСУ по новому закону — объяснение юриста

Мужчина грузит дрова на грузовик. Фото: drova.if.ua

Новый закон о мобилизации предусматривает конфискацию авто, в том числе габаритных транспортных средств, у украинцев на нужды Вооруженных сил. Юрист Надежда Шуляк объяснила, означает ли это, что у селян могут изъять большие грузовики и другие автомобили, которые используют для заработка, но неофициально.

Об этом Надежда Шуляк рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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У кого могут изъять авто

По закону военно-транспортная обязанность призвана удовлетворить запросы украинских бойцов. Авто могут конфисковать не только в центральных и местных органах власти, предприятиях, учреждениях, но и гражданских.

"Изъять машину на нужды ВСУ могут у лиц, имеющих более одного транспортного средства. Но перед этим должны провести оценку автомобиля, и будут забирать тот, который больше подходит для оборонных нужд. Другие исключения отсутствуют", — пояснила Шуляк.

Есть ли исключения для отдельных граждан

По словам эксперта, закон не предусматривает исключений для малообеспеченных семей и других категорий граждан. Главное, чтобы у одного человека было более одного автомобиля. Однако здесь возникает проблема справедливости, ведь у кого-то может быть незначительный доход и два дешевых авто, а кто-то может быть богатым владельцем автопарка с автомобилями, не подходящими для ВСУ.

"На данный момент формулировка "единственный источник обеспечения существования" содержится только в отношении ограничения лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации, однако отсутствует в условиях изъятия авто. Указания по доказыванию факта статуса автомобиля как единственного источника обеспечения существования и перечня подтверждающих документов отсутствуют", — отметила юрист.

То есть непонятно, как доказать, что авто нужно для кормления семьи. Так, это может быть камаз сельских владельцев, осуществляющих перевозку для местных за деньги.

Как доказать, что авто является единственным источником прибыли

"Однако, по нашему мнению, это могут быть документы, подтверждающие получение дохода от использования ТС (например: аренда, осуществление деятельности ФЛП и использование им такого ТС), а также то, что лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на ее иждивении лица с инвалидностью I, II группы, установленной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью", — подчеркнула Шуляк.

Она добавила, если селянин использует грузовой транспорт для прибыли, но не имеет официальной регистрации своей деятельности, доказать, что автомобиль является основным источником его средств к существованию, будет чрезвычайно сложно.

Напомним, что известно, при каких условиях смогут изымать транспортные средства на нужды ВСУ, какие появятся ограничения и ждать ли компенсации от государства. Также в законе указано, какие именно автомобили будут конфискованы.