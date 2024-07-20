Мобілізація в Україні — чи чекати бойові повістки тим, хто не оновив дані вчасно

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні, відповідно до чинного закону про мобілізацію, всі військовозобов'язані громадяни повинні були оновити свої військово-облікові дані для ТЦК та СП до 16 липня 2024 року. Ті, хто порушив цю вимогу, нестимуть адміністративну відповідальність. Але чи вручатимуть таким особам повістки на відправлення.

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На це питання відповіла юристка Лілія Калашникова в коментарі сайту Новини Pro.

Так, правозахисниця підкреслила, що повістки не є способом покарання. Навіть якщо людина ухилялася від військового обліку, це не означає, що її мобілізують, адже вона може бути визнана непридатною за станом здоров'я або мати відстрочку.

Таким чином, мобілізаційне розпорядження, тобто бойову повістку, можуть отримати чоловіки, які:

не мають підстав для відстрочки від мобілізації;

визнані придатними до військової служби рішенням військово-лікарської комісії.

"Так звана "бойова" повістка можлива до вручення лише після проходження ВЛК військовозобов'язаним. Тому мобілізаційне розпорядження — це не міра покарання", — наголошує юристка.

Водночас ухилянтам, які проігнорували норму закону № 3633-IX, варто готуватися до серйозних штрафів, сума яких під час воєнного стану становить від 17 000 до 25 500 грн.

Також детальніше про наслідки, які очікують військовозобов'язаних українців за неоновлення військово-облікових даних, розповів адвокат Ростислав Кравець:

Раніше ми повідомляли, як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна.

Нагадаємо, ми писали, щ о чекає на українців, які при оновленні даних зазначили неправильну адресу проживання.

Також ми інформували, що військовозобов'язані, які невчасно оновили військово-облікові дані, зможуть побачити штраф у застосунку "Дія".