Повістка на відправку — що вона означає та хто з українців може отримати 2024 року

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: report.if.ua

Загальна мобілізація в Україні триває, адже росія продовжує свої терористичні дії щодо нашої країни. У цей період ЗСУ оперативно поповнюють свої лави придатними до військової служби громадянами. Перед цим видаються повістки, яких наразі є кільки видів. Одна з таких — повістка на відправку.

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Що вона означає, кому її вручають 2024 року та що робити після отримання такого документа, пояснює юрист юридичної компанії Prikhodko&Partners Діана Тернова.

Які в Україні є види повісток

Наразі в Україні військовозобов'язаним особам можуть вручити такі повістки:

Повістка для уточнення даних. За нею необхідно з'явитися до ТЦК та СП та оновити свої військово-облікові дані. Після особу можуть попросити пройти військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби. Мобілізаційне розпорядження. Такий вид повістки дають після проходження медичної комісії придатній до служби особі. Цей вид документа також часто називають: бойова повістка, повістка на відправку або повістка на прибуття на призовну дільницю.

Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку в Україні. Фото: УНІАН

Що означає повістка на відправку

Як пояснює юристка, повістка на відправку — це одна із форм письмового сповіщення-виклику військовозобовʼязаного громадянина до ТЦК та СП або відповідної військової частини для того, щоб завершити загальну процедуру призову на військову службу в рамках мобілізаційних заходів під час воєнного стану в країні.

Саме цей документ є серйозним розпорядженням і викликає громадян для негайного призову у зв'язку з мобілізацією.

У повістці мають бути вказані:

вид повістки;

ПІБ;

рік народження;

адреса проживання;

місце роботи;

дата, час та адреса — коли й куди необхідно з’явитися;

уточнення щодо необхідних документів;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника ТЦК та СП.

Тернова наголосила, що повістка на відправку в період дії воєнного стану може надаватися виключно військовозобовʼязаним громадянам після проходження ними ВЛК та у разі, якщо відсутні підстави для відстрочки від мобілізації.

Мобілізовані українці прибули до ТЦК та СП. Фото: google.com

Що робити після отримання повістки на відправку

Така повістка зобов'язує громадянина з'явитися на призовний збірний пункт протягом 24 год після оголошення мобілізації (точний час та місце вказані у документі).

Особа, яка не має військового досвіду, направляється до навчального центру. Якщо людина служила в лавах ЗСУ, то її направляють до пункту постійної дислокації військової частини.

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