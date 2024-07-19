Повістка на відправку — що вона означає та хто з українців може отримати 2024 року

Українцям вручають повістки на відправку — що це та як діяти після отримання
Загальна мобілізація в Україні триває, адже росія продовжує свої терористичні дії щодо нашої країни. У цей період ЗСУ оперативно поповнюють свої лави придатними до військової служби громадянами. Перед цим видаються повістки, яких наразі є кільки видів. Одна з таких — повістка на відправку.
Що вона означає, кому її вручають 2024 року та що робити після отримання такого документа, пояснює юрист юридичної компанії Prikhodko&Partners Діана Тернова.
Які в Україні є види повісток
Наразі в Україні військовозобов'язаним особам можуть вручити такі повістки:
- Повістка для уточнення даних. За нею необхідно з'явитися до ТЦК та СП та оновити свої військово-облікові дані. Після особу можуть попросити пройти військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби.
- Мобілізаційне розпорядження. Такий вид повістки дають після проходження медичної комісії придатній до служби особі. Цей вид документа також часто називають: бойова повістка, повістка на відправку або повістка на прибуття на призовну дільницю.
Що означає повістка на відправку
Як пояснює юристка, повістка на відправку — це одна із форм письмового сповіщення-виклику військовозобовʼязаного громадянина до ТЦК та СП або відповідної військової частини для того, щоб завершити загальну процедуру призову на військову службу в рамках мобілізаційних заходів під час воєнного стану в країні.
Саме цей документ є серйозним розпорядженням і викликає громадян для негайного призову у зв'язку з мобілізацією.
У повістці мають бути вказані:
- вид повістки;
- ПІБ;
- рік народження;
- адреса проживання;
- місце роботи;
- дата, час та адреса — коли й куди необхідно з’явитися;
- уточнення щодо необхідних документів;
- назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника ТЦК та СП.
Тернова наголосила, що повістка на відправку в період дії воєнного стану може надаватися виключно військовозобовʼязаним громадянам після проходження ними ВЛК та у разі, якщо відсутні підстави для відстрочки від мобілізації.
Що робити після отримання повістки на відправку
Така повістка зобов'язує громадянина з'явитися на призовний збірний пункт протягом 24 год після оголошення мобілізації (точний час та місце вказані у документі).
Особа, яка не має військового досвіду, направляється до навчального центру. Якщо людина служила в лавах ЗСУ, то її направляють до пункту постійної дислокації військової частини.
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