Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Грозит ли боевая повестка тем, кто не обновил данные вовремя — отвечает юрист arrow

Грозит ли боевая повестка тем, кто не обновил данные вовремя — отвечает юрист

20 июля 2024 08:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — ждать ли боевые повестки тем, кто не обновил данные вовремя
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине согласно действующему закону о мобилизации все военнообязанные граждане должны были обновить свои военно-учетные данные для ТЦК и СП до 16 июля 2024 года. Нарушившие данное требование будут нести административную ответственность. Но будут ли вручать таким лицам повестки на отправку.

Читайте также:

На этот вопрос ответила юрист Лилия Калашникова в комментарии сайту Новини Pro.

Так, правозащитница подчеркнула, что повестки — не способ наказания. Даже если человек уклонялся от военного учета, это не означает, что его мобилизуют, ведь он может быть признан непригодным по состоянию здоровья или иметь отсрочку.

Таким образом, мобилизационное распоряжение, то есть боевую повестку, могут получить мужчины:

  • у которых нет оснований для отсрочки от мобилизации;
  • которые признаны пригодными к военной службе решением военно-врачебной комиссии.

"Так называемая "боевая" повестка может быть вручена только после прохождения ВВК военнообязанным. Поэтому мобилизационное распоряжение —это не мера наказания", — отмечает юрист.

В то же время уклонистам, проигнорировавшим норму закона 3633-IX, следует готовиться к серьезным штрафам, сумма которых во время военного положения составляет от 17 000 до 25 500 грн.

Также подробнее о последствиях, ожидающих военнообязанных украинцев за необновление военно-учетных данных, рассказал адвокат Ростислав Кравец:

 

Ранее мы сообщали, как ТЦК будет штрафовать мужчин, не обновивших данные, но не имеющих доходов и имущества.

Напомним, мы писали, что ждет украинцев, которые при обновлении данных указали неправильный адрес проживания.

Также мы информировали, что военнообязанные, несвоевременно обновившие военно-учетные данные, смогут увидеть штраф в приложении "Дія".

военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня