Мобилизация в Украине — ждать ли боевые повестки тем, кто не обновил данные вовремя

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине согласно действующему закону о мобилизации все военнообязанные граждане должны были обновить свои военно-учетные данные для ТЦК и СП до 16 июля 2024 года. Нарушившие данное требование будут нести административную ответственность. Но будут ли вручать таким лицам повестки на отправку.

Читайте также:

На этот вопрос ответила юрист Лилия Калашникова в комментарии сайту Новини Pro.

Так, правозащитница подчеркнула, что повестки — не способ наказания. Даже если человек уклонялся от военного учета, это не означает, что его мобилизуют, ведь он может быть признан непригодным по состоянию здоровья или иметь отсрочку.

Таким образом, мобилизационное распоряжение, то есть боевую повестку, могут получить мужчины:

у которых нет оснований для отсрочки от мобилизации;

которые признаны пригодными к военной службе решением военно-врачебной комиссии.

"Так называемая "боевая" повестка может быть вручена только после прохождения ВВК военнообязанным. Поэтому мобилизационное распоряжение —это не мера наказания", — отмечает юрист.

В то же время уклонистам, проигнорировавшим норму закона № 3633-IX, следует готовиться к серьезным штрафам, сумма которых во время военного положения составляет от 17 000 до 25 500 грн.

Также подробнее о последствиях, ожидающих военнообязанных украинцев за необновление военно-учетных данных, рассказал адвокат Ростислав Кравец:

Ранее мы сообщали, как ТЦК будет штрафовать мужчин, не обновивших данные, но не имеющих доходов и имущества.

Напомним, мы писали, что ждет украинцев, которые при обновлении данных указали неправильный адрес проживания.

Также мы информировали, что военнообязанные, несвоевременно обновившие военно-учетные данные, смогут увидеть штраф в приложении "Дія".