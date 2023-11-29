Чи законні повістки через СМС-повідомлення — відповідь адвоката

Чоловіку прийшла повістка в СМС-повідомленні. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують мобілізовувати людей призовного віку. Попри це, працівники ТЦК використовують чимало хитрощів для незаконного призову. Серед них — повістки в поштових скриньках, у платіжках за комунальні послуги, а також в СМС-повідомленнях.

Чи є такий метод законним, пояснив молодший лейтенант запасу та юрист Володимир Романчук, передає ZN.UA.

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За словами правника, виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки телефонним дзвінком чи СМС-повідомленням не може вважатися офіційним. Зокрема, адресат має підписатися в документі, щоб підтвердити отримання повістки.

Він також додає, що варто перевірити в повістці всю необхідну інформацію, адже інакше вона не є справжнім викликом до військкомату.

В якому разі потрібно з'явитися до ТЦК навіть без повістки:

для підтвердження наявності відстрочки через освіту, якщо освітній заклад не відправляє документи в ТЦК;

у разі зміни будь-яких персональних даних, сімейного стану, народження дітей – для уточнення даних;

у разі зміни місця роботи – для уточнення даних;

у разі зміни місця проживання – протягом семи днів для взяття на військовий облік за новим місцем проживання;

У разі закінчення дії постанови ВЛК про придатність до військової служби або у разі серйозних змін у стані здоров’я, якщо постанова ВЛК все ще діє;

для отримання відповідних дозволів у разі зняття з обліку для виїзду за кордон менше, ніж на 3 місяці.

"Військовозобов'язаним, які мають серйозні хронічні захворювання, потрібно терміново зробити копії відповідних медичних заключень, завірити ці документи в нотаріуса, а потім відправити їх поштою на адресу ТЦК. До листа необхідно обов'язково прикріпити опис", — сказав адвокат.

Раніше ми писали, що у Волинській області суд покарав студента, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. За це юнак заплатить понад 52 тис. грн штрафу.