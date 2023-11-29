Чи законні повістки через СМС-повідомлення — відповідь адвоката
В Україні продовжують мобілізовувати людей призовного віку. Попри це, працівники ТЦК використовують чимало хитрощів для незаконного призову. Серед них — повістки в поштових скриньках, у платіжках за комунальні послуги, а також в СМС-повідомленнях.
Чи є такий метод законним, пояснив молодший лейтенант запасу та юрист Володимир Романчук, передає ZN.UA.
Чи можуть призвати до ЗСУ за допомогою СМС
За словами правника, виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки телефонним дзвінком чи СМС-повідомленням не може вважатися офіційним. Зокрема, адресат має підписатися в документі, щоб підтвердити отримання повістки.
Він також додає, що варто перевірити в повістці всю необхідну інформацію, адже інакше вона не є справжнім викликом до військкомату.
В якому разі потрібно з'явитися до ТЦК навіть без повістки:
- для підтвердження наявності відстрочки через освіту, якщо освітній заклад не відправляє документи в ТЦК;
- у разі зміни будь-яких персональних даних, сімейного стану, народження дітей – для уточнення даних;
- у разі зміни місця роботи – для уточнення даних;
- у разі зміни місця проживання – протягом семи днів для взяття на військовий облік за новим місцем проживання;
- У разі закінчення дії постанови ВЛК про придатність до військової служби або у разі серйозних змін у стані здоров’я, якщо постанова ВЛК все ще діє;
- для отримання відповідних дозволів у разі зняття з обліку для виїзду за кордон менше, ніж на 3 місяці.
"Військовозобов'язаним, які мають серйозні хронічні захворювання, потрібно терміново зробити копії відповідних медичних заключень, завірити ці документи в нотаріуса, а потім відправити їх поштою на адресу ТЦК. До листа необхідно обов'язково прикріпити опис", — сказав адвокат.
Раніше ми писали, що у Волинській області суд покарав студента, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. За це юнак заплатить понад 52 тис. грн штрафу.
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