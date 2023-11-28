На Волині суд покарав студента, який відмовився від мобілізації — деталі

Студенти у ТЦК СП. Ілюстративне фото: Facebook

У Волинській області суд покарав студента, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. За це юнак заплатить понад 52 тис. грн штрафу.

Про це йдеться у вердикті Ківерцівського райсуду Волинської області.

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Як суд покарав студента

За даними суду, звинувачений — студент-першокурсник Луцького інституту розвитку людини Університету "Україна". У жовтні поточного року юнак отримав повістку та був визнаний придатним до служби в ЗСУ. Призовник мав прийти до пункту збору, проте ухилився від служби в ЗСУ.

На суді хлопець провину визнав. Він пояснив, що під час вручення йому повістки, він не мав документів про відстрочку від служби в армії, тому його вчинки кваліфікували як ухилення від мобілізації. Хлопець уклав угоду зі слідством та погодився заплатити штраф через ухилення від мобілізації.

Вердикт суду. Джерело: судова влада України

Суд визнав хлопця винним за ст. 336 ККУ та оштрафував на понад 52 тис. грн. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, що раніше у Мукачево чоловік втік з міського ТЦК СП прямісінько через вікно на другому поверсі. Водночас у Верховній Раді пропонують зобов'язати українців, засуджених за вчинення кримінального правопорушення, вставати на військовий облік. В тому числі йдеться про позбавлених та обмежених у волі та звільнених від покарання.