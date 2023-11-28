На Волині суд покарав студента, який відмовився від мобілізації — деталі
У Волинській області суд покарав студента, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. За це юнак заплатить понад 52 тис. грн штрафу.
Про це йдеться у вердикті Ківерцівського райсуду Волинської області.
Як суд покарав студента
За даними суду, звинувачений — студент-першокурсник Луцького інституту розвитку людини Університету "Україна". У жовтні поточного року юнак отримав повістку та був визнаний придатним до служби в ЗСУ. Призовник мав прийти до пункту збору, проте ухилився від служби в ЗСУ.
На суді хлопець провину визнав. Він пояснив, що під час вручення йому повістки, він не мав документів про відстрочку від служби в армії, тому його вчинки кваліфікували як ухилення від мобілізації. Хлопець уклав угоду зі слідством та погодився заплатити штраф через ухилення від мобілізації.
Суд визнав хлопця винним за ст. 336 ККУ та оштрафував на понад 52 тис. грн. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, що раніше у Мукачево чоловік втік з міського ТЦК СП прямісінько через вікно на другому поверсі. Водночас у Верховній Раді пропонують зобов'язати українців, засуджених за вчинення кримінального правопорушення, вставати на військовий облік. В тому числі йдеться про позбавлених та обмежених у волі та звільнених від покарання.
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