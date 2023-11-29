Законные ли повестки через СМС-сообщения — ответ адвоката

Мужчине пришла повестка в СМС-сообщении. Фото: Новости.

В Украине продолжают мобилизовать людей призывного возраста. Несмотря на это, работники ТЦК используют немало уловок для незаконного призыва. Среди них повестки в почтовых ящиках, в платежках за коммунальные услуги, а также в СМС-сообщениях.

Является ли такой метод законным, объяснил младший лейтенант запаса и юрист Владимир Романчук, передает ZN.UA.

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По словам юриста, вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки телефонным звонком или СМС-сообщением не может считаться официальным. В частности, адресат должен подписаться в документе, чтобы подтвердить получение повестки.

Он также добавляет, что стоит проверить в повестке всю необходимую информацию, иначе она не является настоящим вызовом в военкомат.

В коем случае нужно явиться в ТЦК даже без повестки:

для подтверждения наличия отсрочки через образование, если образовательное учреждение не отправляет документы в ТЦК;

в случае изменения каких-либо персональных данных, семейного положения, рождения детей – для уточнения данных;

в случае смены места работы – для уточнения данных;

в случае смены места жительства – в течение семи дней для взятия на военный учет по новому месту жительства;

В случае окончания действия постановления ВЛК о пригодности к военной службе или в случае серьезных изменений в состоянии здоровья, если постановление ВЛК все еще действует;

для получения соответствующих разрешений при снятии с учета для выезда за границу менее чем на 3 месяца.

"Военнообязанным, имеющим серьезные хронические заболевания, нужно срочно сделать копии соответствующих медицинских заключений, заверить эти документы в нотариуса, а затем отправить их по почте в адрес ТЦК. К письму необходимо обязательно прикрепить описание", — сказал адвокат.

Ранее мы писали, что в Волынской области суд наказал получившего повестку студента , но отказался от мобилизации. За это молодой человек заплатит более 52 тыс. грн штрафа.