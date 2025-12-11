Виїзд за кордон чоловіків з інвалідністю - коли можуть не випустити

Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Якщо військовозобов’язаний громадянин має інвалідність з дитинства, йому не можуть заборонити виїжджати за кордон навіть під час дії воєнного стану. Але для виїзду такому громадянину потрібно мати при собі відповідні документи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Ярослав Турчин.

Реклама

Читайте також:

Незаконна заборона на виїзд

До юристів звернувся громадянин, якого не випустили за межі України під час дії воєнного стану.

Чоловік наголосив, що він має інвалідність третьої групи з дитинства – і поцікавився, чи законним є рішення ДПСУ.

"Працівники прикордонної служби звісно ж неправомірно Вас не випустили, адже як особа з відстрочкою Ви мали повне і законне право на перетин кордону", — запевнив громадянина адвокат Ярослав Турчин.

Потрібні для перетину кордону документи

Юрист пояснив громадянину з інвалідністю, які саме документи потрібно мати при собі для виїзду за кордон.

Це, звісна річ, чинні закордонні паспорти із відповідним терміном дії.

Крім того, це має бути актуальний військово-обліковий документ.

Третім обов’язковим є документом, який підтверджує факт інвалідності.

"Це може бути пенсійне посвідчення про отримання пенсії по інвалідності, посвідчення про наявність пільг за інвалідністю, довідка про отримання соцвиплат по інвалідності, але тільки не довідка МСЕК / ЕКОПФО, яку за належний документ не визнають", — підкреслив Турчин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як і для кого зміняться правила виїзду за кордон з 1 січня 2026 року.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Верховній Раді хочуть дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років.