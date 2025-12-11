Видео
Законно ли не пускать за границу мужчин с инвалидностью

Законно ли не пускать за границу мужчин с инвалидностью

Дата публикации 11 декабря 2025 16:25
Выезд за границу мужчин с инвалидностью - когда могут не выпустить
Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Если военнообязанный гражданин имеет инвалидность с детства, ему не могут запретить выезжать за границу даже во время действия военного положения. Но для выезда такому гражданину нужно иметь при себе соответствующие документы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Ярослав Турчин.

Незаконный запрет на выезд

К юристам обратился гражданин, которого не выпустили за пределы Украины во время действия военного положения.

Мужчина отметил, что он имеет инвалидность третьей группы с детства - и поинтересовался, законно ли решение ГПСУ.

"Работники пограничной службы конечно же неправомерно Вас не выпустили, ведь как лицо с отсрочкой Вы имели полное и законное право на пересечение границы", — заверил гражданина адвокат Ярослав Турчин.

Нужные для пересечения границы документы

Юрист объяснил гражданину с инвалидностью, какие именно документы нужно иметь при себе для выезда за границу.

Это, конечно, действующие загранпаспорта с соответствующим сроком действия.

Кроме того, это должен быть актуальный военно-учетный документ.

Третьим обязательным является документ, подтверждающий факт инвалидности.

"Это может быть пенсионное удостоверение о получении пенсии по инвалидности, удостоверение о наличии льгот по инвалидности, справка о получении соцвыплат по инвалидности, но только не справка МСЭК/ЭКОПФО, которую за надлежащий документ не признают", — подчеркнул Турчин.

Напомним, мы ранее писали о том, как и для кого изменятся правила выезда за границу с 1 января 2026 года.

Добавим, мы сообщали о том, что в Верховной Раде хотят разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет.

инвалидность военнообязанные лицо с инвалидностью ГПСУ выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
