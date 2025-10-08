Відео
Головна Мобілізація Чичкан пояснив, чому перестав знімати кіно і мобілізувався

Чичкан пояснив, чому перестав знімати кіно і мобілізувався

Дата публікації: 8 жовтня 2025 02:30
Режисер Чичкан відповів, чому повернувся в Україну і мобілізувався
Кінематографіст Олексій Чичкан. Фото: скриншот з відео на YouTube

У 2024 році кінематографіст Олексій Чичкан перестав знімати кіно та мобілізувався до лав ЗСУ. Він пояснив, що сердце казало йому "повертатися в Україну".

Про це військовий розповів в інтерв'ю "24 Каналу".

Читайте також:

Що сказав Чичкан про вступ до лав ЗСУ

Режисер розповів, що повномасштабне вторгення зустрів за кордоном в Португалії. Однак всередині в себе він відчував позов повернутися в Україну і розумів, що буде воювати.

"Саме про цю мить, коли ти в безпеці в Європі, а серце каже повертатися в Україну, в мене теж є авторський короткий метр — "Думками вже не тут". Я розумів, що я повертаюся і точно попадаю на службу в армію. Хоча я практично не був зв'язаний з мілітарною сферою, і автомат тримав буквально два рази, тому що хтось мені давав його. Але я розумів, що я приїжджаю на війну і буду воювати", — сказав Чичкан.

Він додав, що коли приїхав в Україну, йому захотілося зробити те, чого ще не робив, а саме — зняти повнометражний фільм.

"Я одразу занурився в цю історію. Це я говорю про "Гірську мить". У мене були прем'єри, але я розумів, що відбувається у суспільстві, яка це війна та що означає вибір чоловіка йти на війну", — додав Чичкан.

Також він уточнив, що мобілізувався у 2024 році.

Нагадаємо, нещодавно юрист відповів на питання, коли мобілізований повинен сам шукати собі підрозділ.

Також ми писали, чи може мобілізований підписати контракт із ЗСУ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
