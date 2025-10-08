Видео
Главная Мобилизация Чичкан объяснил, почему перестал снимать кино и мобилизовался

Чичкан объяснил, почему перестал снимать кино и мобилизовался

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 02:30
Режиссер Чичкан ответил, почему вернулся в Украину и мобилизовался
Кинематографист Алексей Чичкан. Фото: скриншот из видео на YouTube

В 2024 году кинематографист Алексей Чичкан перестал снимать кино и мобилизовался в ряды ВСУ. Он объяснил, что сердце говорило ему "возвращаться в Украину".

Об этом военный рассказал в интервью "24 Каналу".

Читайте также:

Что сказал Чичкан о вступлении в ряды ВСУ

Режиссер рассказал, что полномасштабное вторжение встретил за границей в Португалии. Однако внутри в себе он чувствовал призыв вернуться в Украину и понимал, что будет воевать.

"Именно об этом моменте, когда ты в безопасности в Европе, а сердце говорит возвращаться в Украину, у меня тоже есть авторский короткий метр — "Мыслями уже не здесь". Я понимал, что я возвращаюсь и точно попадаю на службу в армию. Хотя я практически не был связан с милитарной сферой, и автомат держал буквально два раза, потому что кто-то мне давал его. Но я понимал, что я приезжаю на войну и буду воевать", — сказал Чичкан.

Он добавил, что когда приехал в Украину, ему захотелось сделать то, чего еще не делал, а именно - снять полнометражный фильм.

"Я сразу погрузился в эту историю. Это я говорю о "Горном мгновении". У меня были премьеры, но я понимал, что происходит в обществе, какая это война и что означает выбор мужчины идти на войну", — добавил Чичкан.

Также он уточнил, что мобилизовался в 2024 году.

Напомним, недавно юрист ответил на вопрос, когда мобилизованный должен сам искать себе подразделение.

Также мы писали, может ли мобилизованный подписать контракт с ВСУ.

ВСУ кино армия военные война в Украине контракт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
