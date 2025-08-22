Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чим загрожує статус "у розшуку" і як його зняти — порада адвоката

Чим загрожує статус "у розшуку" і як його зняти — порада адвоката

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 04:30
Статус ТЦК у розшуку не є кримінальною причиною і його можна зняти, стверджує юристка
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: Соцмережі

В Україні, під час загальної мобілізації, застосунок "Резерв+" допомагає військовозобов'язаним отримати всю необхідну інформацію щодо свого законного статусу. В тому числі там може з'явитись статус "у розшуку".

Юристка Марина Бекало проінформувала наших колег з ТСН про причини такого статусу та чим він загрожує.

Реклама
Читайте також:

Що загрожує чоловіку зі статусом "у розшуку"

Адвокатка наголошує, що розшук ТЦК не є кримінальним розшуком. Як зазначає Марина Бекало, це особливий вид процедури, спрямований на доставлення військовозобов'язаних до ТЦК для складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Причини статусу "у розшуку":

  • порушення правил військового обліку;
  • неявка за повісткою;
  • інші порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Як перевірити причини статусу "у розшуку" та зняти статус

Юристка рекомендує звернутись до МВС, що отримати інформацію про підстави здійснення примусових заходів. Більш детальну інформацію про конкретне правопорушення, наприклад, неявку за повісткою чи не проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), можна отримати безпосередньо в ТЦК.

Зняття статусу "у розшуку" відбувається після оформлення в ТЦК. Там складуть протокол про адміністративне правопорушення та виконання вимог, і тоді статус "у розшуку" автоматично знімається.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо вас розшукує ТЦК.

мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані розшук резерв
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації