Статус ТЦК у розшуку не є кримінальною причиною і його можна зняти, стверджує юристка

В Україні, під час загальної мобілізації, застосунок "Резерв+" допомагає військовозобов'язаним отримати всю необхідну інформацію щодо свого законного статусу. В тому числі там може з'явитись статус "у розшуку".

Юристка Марина Бекало проінформувала наших колег з ТСН про причини такого статусу та чим він загрожує.

Що загрожує чоловіку зі статусом "у розшуку"

Адвокатка наголошує, що розшук ТЦК не є кримінальним розшуком. Як зазначає Марина Бекало, це особливий вид процедури, спрямований на доставлення військовозобов'язаних до ТЦК для складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Причини статусу "у розшуку":

порушення правил військового обліку;

неявка за повісткою;

інші порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Як перевірити причини статусу "у розшуку" та зняти статус

Юристка рекомендує звернутись до МВС, що отримати інформацію про підстави здійснення примусових заходів. Більш детальну інформацію про конкретне правопорушення, наприклад, неявку за повісткою чи не проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), можна отримати безпосередньо в ТЦК.

Зняття статусу "у розшуку" відбувається після оформлення в ТЦК. Там складуть протокол про адміністративне правопорушення та виконання вимог, і тоді статус "у розшуку" автоматично знімається.

