Найбезпечніше перевірити себе на розшук ТЦК можна через Резерв+, Дія та послуги юриста

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, що передбачає відповідальність за ухилення від виконання військових обов'язків. В контексті поточної ситуації українці цікавляться, як перевірити свій статус військовозобов'язаного, зокрема можливість розшуку збоку ТЦК.

Про те, які є варіанти перевірки статусу розшуку повідомляє 24 Канал.

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Наразі найпростішим та найточнішим способом є відвідування самого ТЦК. Однак, з огляду на обставини, цей метод використовується рідко, зазначають колеги.

Також можна звернутися до найближчого відділення поліції та подати запит про наявність розшуку щодо конкретної особи. Для цього необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу.

Також інформація про осіб, які перебувають у розшуку, доступна на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Найбезпечніше буде використати застосунок "Резерв+". У випадку оголошення особи в розшук, застосунок "Резерв+" відображатиме відповідне повідомлення.

Ще є варіант з отриманням виписки про несудимість через портал "Дія". Наявність або відсутність розшуку буде відображена в цьому документі.

А погодившись на деякі витрати є сенс звернутись до юриста. Звернення до юриста, який спеціалізується на військовому праві, є безпечним варіантом отримання інформації про статус військовозобов'язаного.

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