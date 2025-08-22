Статус ТЦК в розыске не является уголовной причиной и его можно снять, утверждает юрист

Чем грозит статус "в розыске" и как его снять — совет адвоката
В Украине, во время всеобщей мобилизации, приложение "Резерв+" помогает военнообязанным получить всю необходимую информацию о своем законном статусе. В том числе там может появиться статус "в розыске".
Юрист Марина Бекало проинформировала наших коллег из ТСН о причинах такого статуса и чем он грозит.
Что грозит мужчине со статусом "в розыске"
Адвокат отмечает, что розыск ТЦК не является уголовным розыском. Как отмечает Марина Бекало, это особый вид процедуры, направленный на доставку военнообязанных в ТЦК для составления протоколов об административных правонарушениях.
Причины статуса "в розыске":
- нарушение правил воинского учета;
- неявка по повестке;
- другие нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Как проверить причины статуса "в розыске" и снять статус
Юрист рекомендует обратиться в МВД, чтобы получить информацию об основаниях осуществления принудительных мер. Более подробную информацию о конкретном правонарушении, например, неявку по повестке или не прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), можно получить непосредственно в ТЦК.
Снятие статуса "в розыске" происходит после оформления в ТЦК. Там составят протокол об административном правонарушении и выполнении требований, и тогда статус "в розыске" автоматически снимается.
