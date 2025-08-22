Видео
Главная Мобилизация Чем грозит статус "в розыске" и как его снять — совет адвоката

Чем грозит статус "в розыске" и как его снять — совет адвоката

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 04:30
Статус ТЦК в розыске не является уголовной причиной и его можно снять, утверждает юрист
Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: Соцсети

В Украине, во время всеобщей мобилизации, приложение "Резерв+" помогает военнообязанным получить всю необходимую информацию о своем законном статусе. В том числе там может появиться статус "в розыске".

Юрист Марина Бекало проинформировала наших коллег из ТСН о причинах такого статуса и чем он грозит.

Читайте также:

Что грозит мужчине со статусом "в розыске"

Адвокат отмечает, что розыск ТЦК не является уголовным розыском. Как отмечает Марина Бекало, это особый вид процедуры, направленный на доставку военнообязанных в ТЦК для составления протоколов об административных правонарушениях.

Причины статуса "в розыске":

  • нарушение правил воинского учета;
  • неявка по повестке;
  • другие нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Как проверить причины статуса "в розыске" и снять статус

Юрист рекомендует обратиться в МВД, чтобы получить информацию об основаниях осуществления принудительных мер. Более подробную информацию о конкретном правонарушении, например, неявку по повестке или не прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), можно получить непосредственно в ТЦК.

Снятие статуса "в розыске" происходит после оформления в ТЦК. Там составят протокол об административном правонарушении и выполнении требований, и тогда статус "в розыске" автоматически снимается.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если вас разыскивает ТЦК.

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные розыск резерв
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
