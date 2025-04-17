Розшук ТЦК — як знятися самостійно у квітні 2025 — інструкція

Статус "у розшуку" в Резерв+. Фото: Ярослав Станчак

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через війну, яку розпочала країна-агресорка Росія. У цей період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу задля захисту держави від окупантів. Громадяни цієї категорії мають дотримуватися правил військового обліку, а у разі їх порушень вони можуть отримати штраф та потрапити у розшук ТЦК та СП. Відповідну відмітку порушники можуть побачити у застосунку "Резерв+".

Як військовозобов'язаним чоловікам самостійно знятися з розшуку ТЦК та СП, пояснили фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Коли військовозобов'язані можуть потрапити у розшук ТЦК

За інформацією правознавців, найпоширенішими причинами розшуку є такі:

ігнорування повістки (неявка за повісткою у визначені терміни без поважної причини);

неуточнення військово-облікових даних;

неповідомлення про зміну персональних даних;

непостановка на військовий облік;

ігнорування направлення на проходження ВЛК.

За порушення цих правил законом передбачене адміністративне правопорушення у вигляді штрафу (наявність адміністративного розшуку для притягнення до відповідальності за ст. 210 або 210-1 КУпАП). Відповідно, зняття з розшуку можливе після закриття справи про адміністративне правопорушення або сплати штрафу.

Працівник ТЦК заповнює дані військовозобов'язаного. Фото: google.com

Як самостійно знятися з розшуку ТЦК — поради юристів

Як відомо, нещодавно чинності набрав законопроєкт №12093, який змінює процедуру накладення штрафу та зняття з розшуку ТЦК. Документ передбачає зміни до КУпАП, зокрема щодо випадків, коли протокол про адміністративні правопорушення може не складатися.

У законі йдеться про те, що розгляд адміністративної справи, накладення та сплата штрафу за порушення правил військового обліку можуть відбуватися дистанційно. Тобто, протокол про адміністративне правопорушення не складається, якщо особа подала заяву, в якій не заперечує допущене порушення та згодна сплатити штраф.

Заява подається:

поштою на адресу ТЦК за місцем військового обліку військовозобов'язаного;

або через застосунок "Резерв+" (коли функція стане доступною).

У заяві потрібно вказати:

згоду на розгляд справи без особистої участі;

згоду на притягнення до адмінвідповідальності.

Важливо: заяву треба подати до того, як розгляд справи розпочнеться.

Що чекає на військовозобов'язаного далі:

протягом 3 днів начальник районного ТЦК виносить постанову про накладання штрафу без присутності військовозобов'язаного;

мінімальний розмір штрафу — 17 тис. грн.;

особа матиме 30 днів аби сплатити штраф;

якщо сплатити протягом 10 днів — діє знижка 50% (тобто 8 500 грн);

після сплати штрафу, квитанцію про оплату необхідно надати до районного ТЦК та СП.

Після цих етапів розшук знімається, а відмітка в "Резерв+" зникає.

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