Відстрочка для родичів Героїв України - умова для відстрочки

Похорон Героя України Дмитра Коцюбайла. Фото: Новини.LIVE

Члени сім’ї Героя України, який отримав це почесне звання посмертно, мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Служити в Збройних силах України такі особи можуть лише добровільно, за їхньою згодою.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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В Україні триває загальна мобілізація, оголошена після запровадження на усій території країни військового стану.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації з різних причин — за станом здоров’я, для догляду за людьми з інвалідністю, для самостійного виховання неповнолітніх дітей та ін.

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Також вітчизняне законодавство забезпечує право військовозобов’язаних на відстрочку від призову через сімейні обставини.

Зокрема, лише добровільно можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України члени сім’ї осіб, визнаних Героями України (посмертно).

Нагадаємо, що військовозобов’язаний громадянин, близький родич якого брав участь у війні та зник безвісти, має право на відстрочку від мобілізації в особливий період, для цього йому треба подати заяву до територіального центру комплектування.

Крім того, таке право також мають близькі родичі не тільки військових, а й цивільних, які зникли безвісти під час війни.