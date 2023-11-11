Відстрочка від мобілізації — чи мають на неї право родичі загиблих цивільних

В Україні триває мобілізація. Фото: Вечірній Київ

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Середі категорії громадян, які мають право на відстрочку, родичі загиблих або зниклих безвісти військових. Крім того, таке право також мають близькі родичі цивільних, які зникли безвісти під час війни.

Про це інформує "Українська правда" з посиланням на Міністерство оборони України та Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради.

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Хто має право на відстрочку:

Право на відстрочку від призову різних категорій осіб визначене у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Як зазначили Міноборони та Комітет нацбезпеки, в законі не уточнюється, ким мають бути загиблі або зниклі люди (військовими чи цивільними), щоб їхні рідні мали право на відстрочку.

Зокрема, у дев’ятому абзаці частини третьої статті 23 Закону йдеться:

"Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану", — вказано у повідомленні.

Тим часом у Міноборони повідомили: "Департаментом підтримується позиція Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з порушеного питання. Зокрема, зазначена норма Закону не містить обмежень щодо того, до якої категорії (військових чи цивільних) мають належати загиблі та зниклі безвісти близькі родичі жінок та чоловіків, щоб на них поширювалася дія абзацу дев’ятого частини третьої статті 23 Закону", — кажуть у МОУ.

Тим часом нагадаємо, що в Івано-Франківській області ухилянт заявив, що не йде воювати через погляди на життя без насильства та крові. Суд пожалів обвинуваченого та призначив йому умовний термін замість в'язниці.